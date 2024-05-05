【戰況R8】告東尼開金口讚愛徒：蔡明紹跑咗場完美賽事！

今日焦點賽事為2400米三級賽皇太后紀念盃，結果爆出冷門，蔡明紹策騎嘅「當年情」後上爆出22倍冷W，為呢匹阿根廷一級賽冠軍在港第2捷。無巧不成話，4年前蔡明紹勝出呢項錦標，坐騎正正係同主馬「任我行」，騎師夾綵衣再夾埋錦標真係好少見。

賽後，蔡明紹表示好高興再捧皇太后紀念盃，陣上一直跟住廄侶「錶之五知」後面再衝，結果隻馬交出好好衝刺贏馬。而告東尼話「當年情」係兩哩馬，今場蔡明紹跑咗場完美嘅賽事，而佢賽前認為「錶之五知」機會較高，但最後包辦頭兩名非常開心，如無意外兩駒都會進軍遮打盃。

「當年情」馬主團體成員楊毅表示，其實賽前都係平常心，雖然證明咗「當年情」係大長途馬，但因為唔鍾意跑變化地，所以賽前落咁大雨都怕受到影響，今場贏馬的確有意外驚喜，因為較睇好廐侶「錶之五知」，蔡明紹發揮得相當好。團體繼「任我行」之後再與蔡明紹合作，相當有緣，過往「任我行」贏呢個盃，疫情期間無法親自捧盃，今次同成員一齊領獎分享勝利喜悅，心情當然好High。

今場跑第2名為班德禮「錶之五知」，串成告東尼馬房31倍連贏。梁家俊「難以置信」跑第3，第4名為鍾易禮「智取神駒」，騎師首次出戰分級賽即有獎金名次。

第8場賽果：7-4-11-8

二重彩賽果：7-4(最後賠率86)