【賽後報告】係都要拍住放？嘉應傳承跑法被問話

是日賽後報告撮要：

第2場：「巴爸閉」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第3場：儘管小組認為第7名馬匹「德心知遇」的騎師艾道拿於末段的騎法並不影響此駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。被查詢時，艾道拿表示，坐騎出閘笨拙，導致他的左腳在腳踏內移位。他說，因此他須重新套回腳踏，而坐騎則居於較部署為後的位置。「電路十一」氣管內有很多血。

賽後，班德禮報告，「火神神樂」沿途走勢欠順，他須催策坐騎以保持位置。練馬師黎昭昇報告，他對此駒在是賽前的操練表現感到滿意，並預期此駒會交出好表現。他說，他能提供的唯一解釋為此駒的出賽經驗仍相對較淺，可能不喜歡前面馬匹在是日的場地上踢起的泥頭。

第4場：「金陽飛駒」氣管內有很多血。

第5場：賽後「百發百中」被發現流鼻血。由於這已是第2次流鼻血，此駒將被永久禁止再度參賽。

第6場：「海綿寶寶」發現流鼻血。

第8場：賽後，布文表示，「將王」自650米處起受催策上前，其後對催策反應不俗，然而，坐騎於接近200米處時無以為繼，但應能從今仗中獲益。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒右前腿不良於行。「健康快駒」賽後被發現口內有血。

被查詢有關他的騎法時，艾兆禮表示，他賽前擬將「嘉應傳承」置於前列位置，這與坐騎在3月24日的寶馬香港打吡大賽中交出好表現時的騎法相近。他說，「智取神駒」於早段保持領先，他察覺到當時賽事步速較標準時間為快，然而坐騎居「智取神駒」外側時走勢暢順。他續說，坐騎自800米處起須受催策，並自該處起衝刺乏力。被查詢是否有機會佔取「智取神駒」之後有遮擋的位置時，艾兆禮表示，由於坐騎負輕磅，以及坐騎上仗在獲許順其自然地競跑時表現良佳，他覺得最佳選擇是讓坐騎保持居於「智取神駒」外側以利用輕磅優勢。他說，然而事後看來，坐騎倘若於中段在「智取神駒」之後取得遮擋，或較合發揮。小組認為與上仗相比，「嘉應傳承」今仗的表現令人失望。

第9場：「怡勁力」及「時時滿意」氣管內有很多痰。

第10場：「明心知遇」賽日早上被小組按照獸醫意見（左後腿不良於行）著令退出。

第11場：賽後，董明朗表示，「平常心」在直路上受催策時，他對坐騎的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「平常心」須通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

抵達起步點後，霍宏聲表示對「穿甲戰鷹」的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，獸醫表示此駒左前腿不良於行，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「穿甲戰鷹」退出此賽。

一般事項:

第4場賽後，草地跑道場地掛牌由「好至黏地」改為「好地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第4場的場地為「好地」。