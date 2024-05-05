【皇太后盃包Q】 告東尼：賽前我預計錶之五知較有贏面

三級賽皇太后紀念盃2400米今日在沙田馬場舉行，「當年情」及「錶之五知」這兩匹中長途良駒以優異演出，在這場重要賽事中為練馬師告東尼包辦冠、亞軍，展現其所屬馬房的雄厚實力。兩駒下仗將會進軍5月26日上演的渣打冠軍暨遮打盃，冀為練者第8度染指該項2400米一級賽。

「當年情」來港前在阿根廷服役，3歲時曾在當地勝出一項2000米一級賽。今仗牠交出在港服役以來的代表作，於賽事末段與廐侶「錶之五知」短兵相接，結果以馬頸位之先獲勝。另一匹負輕磅的「難以置信」則再落後「錶之五知」一又四分一馬位得季軍。

今賽早段「智取神駒」（第4名）、「發財先鋒」（第8名）及「嘉應傳承」（第10名）3駒在早段搶放，令賽事步速偏快，跑至最後600米這3駒相繼力弱，其時今仗的三甲馬逐步將牠們趕過，結果「當年情」締下2分25.46秒的頭馬時間，這亦是1995年後此賽最快的賽事時間。

蔡明紹此前曾夥拍「威利旺旺」（2011年）及「任我行」（2020年）兩勝皇太后紀念盃，今次能為其恩師勝出此賽，他表示相當高興，這亦是告東尼從練以來第4度成功染指此賽冠軍。

蔡明紹說：「能勝出任何一場賽事都是一件美事，因此我感到十分高興。我們都清楚知道牠（『當年情』）是一匹頂級長途馬，無論健康及狀態俱令人十分滿意，今仗牠更只須負輕磅上陣。在轉直路彎一段，跑至約最後700米時，對手一度令我們略受緊迫之際，馬兒跑來顯得有點猶疑，因此我須催策以提醒牠一下，其後馬兒重新集中並且含枚順走，我們在直路上繞過馬群沿外疊衝刺，最終牠更率先衝線。」

「能策牠上陣並且勝出此賽，我深感興奮，我希望在冠軍暨遮打盃一仗可以繼續夥拍牠出賽。我們今日沿途跑來十分順暢，能夠為告東尼效力當然最好不過，我希望可以取得更多頭馬進賬。」

告東尼在該駒獲勝後則說：「此駒（『當年情』）是一匹正宗長途馬，牠的前速不快，本身喜跑好地，而今日蔡明紹的鞍上發揮可說是一絕。我賽前預期『錶之五知』較有機會勝出此賽，我亦對兩駒的馬主說：『我認為我馬房的兩駒今日應可取得冠、亞軍。』」

展望兩駒下仗出戰渣打冠軍暨遮打盃，告東尼表示：「2400米途程對牠們來說均屬最佳途程，希望屆時賽事會在好地上舉行。」

另一方面，6屆香港冠軍騎師潘頓在今日賽事中憑「超力量」、「天天同樂」、「唯美主義」及「嘉應高昇」4勝頭馬，歷來第9季在港頭馬數目達至100場大關，這亦是他連續第8個賽季取得此項佳績。

潘頓在主策「嘉應高昇」奪下第二班1200米之後說：「在馬季舉行之初，取得100場頭馬一直是我今季其一重要目標，若果你能夠達至這個數目，你就可以說你經歷了一個不俗的賽季。很高興可以再次完成這個任務，更甚的是能夠夥拍這匹甚具潛質的賽駒摘下這場重要勝仗。」

而「嘉應高昇」亦為其馬主帶來額外100萬港元自購新馬特別獎金。

「此駒今仗表現出色，牠並非一匹高頭大馬，因此安排牠各仗間相隔較長時間上陣，對其陣上演出確有幫助。牠今日表現得更為文靜，這是件好事，此駒應未完全長成，可望有更多進步空間，我對牠將來的表現甚為期待。」

另一位前列練馬師大衛希斯今日亦憑由田泰安策騎的「寶麗生輝」，取得其在港從練以來的第600場頭馬，該駒勝出第四班泥地1200米。

他說：「我只是在今日才發現我快將達至此個人里程碑，我不如好些練馬師般，一直在香港從練，因此我很高興可以取得600場頭馬。」

「我對旗下賽駒（季內）的勝出率甚為滿意，我想我的馬房現已能夠交出穩定的成績，這令我感到高興。」

他續說：「我的馬房現時有五十多駒，我的下一個目標是今季可以取得50場頭馬。」

曾於1997/98及1998/99年度馬季兩度登上香港冠軍練馬師寶座的大衛希斯，於1996至2005年首度在港從練的10年間，合共取得458場頭馬。他自2020/21年度馬季重返香港後，再增添多143場頭馬。除「寶麗生輝」外，希斯今日憑「嘉應高昇」完成一口孖寶，季內頭馬數目增至41場。