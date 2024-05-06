今屆美國三冠頭關肯塔基打吡大賽鬥得非常精彩，Mystik Dan(右)險勝對手。(圖片：Kentucky Derby)

今屆肯塔基打吡大賽片段：

美國三冠大賽首關，第150屆肯塔基打吡於上周末舉行，結果出現3駒同到嘅歷史性競頭，需要以電眼分勝負，由何文達策騎嘅Mystik Dan，入直路沿欄透出後，臨門被後上跑獲亞、季之Sierre Leone與日本賽駒「青春永駐」追纏，最終3駒影相同到，需以電眼分勝負，臨門一步仍能頂住摘冠。

呢場2000米泥地一級賽共有20駒參戰，其中亮點當然2匹日本賽駒進襲，分別為「青春永駐」(第3名)與及T O Password(第5名)，前駒挾阿聯酋打吡冠軍衝擊今仗，更加備受看好，無奈短兵相接下，日本騎師坂井瑠星夾喺中間，似乎又係技遜一籌鬥輸畀兩位美國本土高手，影相下屈居第3，賽後更以末段被外側跑亞軍Sierre Leone所干擾，提出抗議資格，最終抗議無效。

至於勝出今屆肯塔基打吡冠軍之騎練何文廸與麥柏嘉，亦於之前一日橡樹賽日，以Thorpedo Anna捧走肯塔基橡樹賽，一口氣捧走呢個重要3歲G1孖寶。