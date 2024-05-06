東京競馬場重現霸氣 川田將雅執4W兼贏G1

川田將雅上月底嚟香港出戰冠軍賽馬日，喺女皇盃夥拍「先見」跑第2，呢位贏過無數大賽嘅日本一哥，發揮水準惹來唔少負評，不過相隔一個禮拜喺日本又見佢贏大賽，昨日東京競馬場舉行嘅國際一級賽NHK一哩賽，佢就夥拍皐月賞季軍Jantar Mantar捧盃，近3屆賽事贏過兩次，另一次就係前屆策騎「野田赤驥」摘冠。

今屆NHK一哩賽，臨場票數已成為Jantar Mantar與復出李慕華策騎「百塔意城」單打獨鬥局面，賽果亦如是，只不過「不塔意城」於直路發力之際，受阻被撞數步失衡，修正再發力已經為時已晚，以兩個半馬位不敵前駒，跑第3為戶崎圭太策騎Logi Leon。

川田將雅於香港夥拍社台賽馬集團名下「先見」搏殺失手，昨日穿上相同綵衣，以Jantar Mantar勝出NHK一哩賽成功補數，而騎者相隔一周返回主場火力全開，昨日勇奪G1頭銜之餘，更於東京競馬場食出大四喜，而喺上周末阪神競馬場，6戰更獲4冠2季，打疊兩日賽事執咗8W，暫時响日本騎師榜以62W排頭位，而緊躡其後嘅戶崎圭太成績已經略被拋甩，只得51W。