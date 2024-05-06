爆冷首奪英國經典賽 蘇兆輝要多謝一個人！

如果有留意馬會尋日轉播嘅英國一千堅尼，相信都有唔少馬迷為蘇兆輝憑44倍大冷門「女君」(Elmalka)贏出呢場G1，首次揚威英國經典大賽感到高興。呢位巴西好手兼3屆英國冠軍騎師，雖然喺舊年5月中因涉及作為賭博中介，畀馬會重罰停賽10個月，即使敗走香港，但自從今年停賽期滿於英國復出後，一直都有唔錯成績，尋晚更成功喺大賽日揚名立萬，真係苦盡甘來，意義重大。

蘇兆輝賽後坦言心情非常興奮，佢話「女君」雖然體型唔算龐大，但擁有無比鬥心，而練馬師韋利安亦同佢講要對隻馬有信心，而此駒今仗充滿展現能耐，尤其進行上斜路段時反應甚佳。另外，神鞭輝亦提到自己從來都冇咩機會可以贏到英國經典大賽，因此今次感覺非常美妙，並要多謝韋利安同馬房團隊，因為當佢復出後，練者一直給予佢唔少支持。

另外，原來蘇兆輝今次可以夥拍「女君」上陣，亦要多謝杜俊誠，因為呢匹馬女上仗仍由後者執韁，但因為尋晚佢要為波士Wathnan Racing名下嘅「妙露」(Melo Melo)效力，因此要前往法國隆尚馬場上陣，被迫放棄「女君」帥印，結果失去呢場一級賽，而「妙露」亦於表列賽飲恨獲亞，杜俊誠都算損失慘重。