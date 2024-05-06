【賽馬以外】沒有預期的上「昇」！

就算馬會近年不斷修訂練馬師嘅續牌準則，令唔少練馬師可以更易練到70歲先退休，甚至將退休年齡由65歲改到66歲，令到一班成績唔錯嘅華人練馬師唔使咁早結束練馬行汪。不過，馬會始終要面對練馬師出現斷層同老化嘅問題，亦開始着手年輕化，所以前季就發牌畀現年40歲嘅伍鵬志同埋今年8月中先至35歲嘅黎昭昇，而最近亦公布發牌畀只得32歲嘅游達榮下季開倉，希望呢班新一代可以接班，為香港馬圈未來打好基礎。

初步睇伍鵬志絕對係馬圈最強新力軍，開倉第2季已經可以問鼎冠軍練馬師寶座，依家仲有5W領先優勢，而喺打吡大賽亦有兩匹參戰馬入三甲，最近主席短途獎則有「綠族無限」得季軍，相信無人懷疑佢嘅能力，喺睇吓將來能否更上一層樓，同埋佢係少數最近熱衷派馬遠征嘅倉主，筆者亦非常期待佢可以攞到海外首場頭馬。

至於另一位第2季開倉嘅練馬師，就係挾新西蘭冠軍盛名來港發展嘅黎昭昇，以一位卅出頭嘅練馬師，筆者當初對佢真係有啲懷疑，事關強如蘇保羅呢啲多年新西蘭冠軍，來港後嘅發展唔算太如意，係就係贏過打吡，又有「友瑩格」呢匹短途王者，但如果睇番蘇保羅喺香港最後嗰段時間，成績真係好普通，所以都擔心究竟黎昭昇夠唔夠料。不過，筆者最初都有問過潘頓，佢點評價呢位咁後生嘅練馬師，佢話黎昭昇絕對係前途無限，後生可為，仲話如果呢一刻馬會唔招攬，等到黎昭昇他日轉往澳洲發展兼且攞到好成績嘅話，咁就唔使旨意會嚟香港開倉。

咁黎昭昇來港接近兩季，大家又滿唔滿意黎廐整體演出呢？先講吓上季，筆者都覺得佢膽識過人，等咗個幾月先派馬上陣，然後搵黃俊幫佢開齋，之後又停一輪，最終以35場頭馬埋單，出馬只係338次而勝出率有10%，筆者覺得唔算失禮，亦預計今季可以更進一步。點知去到依家5月初，黎昭昇計埋尋日憑「超力量」建功，只係得25W，畀上季少10場，究竟能否喺煞科前追番呢條數，真係未知之數，同埋整體勝出率跌到得6%，即係話就算派出多咗，未攞到預期應有嘅成績，點解呢？

如果問筆者，黎昭昇今季有冇亮點？唔係冇，好似季初安排新加盟嘅「仁仁之寶」大幅縮程跑谷草1000、1200米贏兩場，值得拍爛手掌，「魔法速遞」搵湯普新贏兩W都夠精彩，但其餘嘅真係比較乏善足陳，同埋佢馬房唔係冇啲有走勢嘅質新馬，好似「英雄戰歌」、「勝意」、「火神神樂」呢類，但跑近之後就交唔出水準，的確令人難觸摸。至於熱門表現，其實黎廐今季大熱勝出率有34.5%，上名率都逾6成，係唔錯嘅水平，但睇番原來佢今季頭10匹大熱門攞到7冠2季後，之後19匹只得3W，水準突然大幅回落，都幾得人驚。

當然，純計前景，黎昭昇仲有60幾匹馬，當中有好多都係52分嘅PPG，近年佢不斷去澳洲、新西蘭拍賣會幫馬主揀週歲馬，呢兩季開始進行收成期，如果呢批馬質新夠高嘅話，相信黎昭昇都唔係冇機會喺下季彈返嚟，只要萬一呢批馬都唔得嘅話……真係唔知點算好喇。

■山無陵