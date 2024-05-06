周三晚整條升格2串1W！

近期兩位華將鍾易禮及黃智弘均踏入新里程，鍾易禮上周三贏夠70場畢業，季內頭馬數字已達39W，對比成績最接近另一位華將已是30W的何澤堯，有9場優勢在手，馬季尚餘兩個多月就煞科，進步神速的鍾易禮有望在師傅手上首度贏得「告東尼獎」。至於方嘉柏徒弟黃智弘，上周三靠希廐「喜勝威龍」贏得在港第20W，現時已是減7磅騎師，此子9月至2月只取得7W，但3月中突然開竅，短短不足3個月時間已摘下10W，在季尾整體馬匹體力下降時段，減7磅仍有相當大優勢。

今期鍾易禮有兩駒機會突出，第9場三班1200米的「川河動駒」最近已連勝兩場，靠快放食胡之馬，前仗配鍾易禮大勝而回，回配騎者夠合拍，可放心捧場。第6場四班1800米新勝的「躡景追飛」，上季取首捷後再出3仗添2冠1亞，明顯是表現好開續好之輩，剛戰彎位群駒撳慢時，鍾易禮夥拍「躡景追飛」在外疊提早發力，既搶到先機耗力亦不多，發揮出色，人馬再來要重視。

黃智弘得到航哥提供兩匹機會分子，其中第4場四班1200米的「勝利神駒」，早前在田草1400米擊敗及後取得2W的「仁心星」，今跑谷草可賺級數。而前仗配黃智弘跑泥地入Q亦夾。第2場「精益大師」，上回谷草排11檔仍拚得第3名，今次排1檔配黃智弘只負118磅輕飄飄，力足補中。