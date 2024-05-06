【41W刷回港新高】愈老愈可愛~希斯剛完成在港600W！

澳洲練馬師希斯近年回流香港再做一倉之主，希斯重新開倉後3季頭馬數字順序為32W、36W及34W，成績只算是中規中矩，嚟到第4季即今季，希廐終於有突破，季中不停贏馬，剛剛更憑「寶麗生輝」及「嘉應高昇」起孖，頭馬數字衝上41W，在港頭馬更衝上600W，馬房上下一心氣勢正盛，今次再派8駒赴會，分分鐘締造馬房4連勝佳績，其中「久久為攻」、「飲杯」及「天時明駒」機會均大，各位啱心水不妨買條WP過關3串4，中到兩隻已經和味了。

第2場四班1200米，「飲杯」在港一出即贏田草同程，底質豐厚，不過，3歲馬加分加磅後始終要適應，剛戰於田草1000米得第4名，僅敗於出入Q的頭馬「萬事快」不足3個馬位，表現不俗，睇番馬匹早於年初1月曾渡江試谷閘得第2名，場地性能仄準，今次突然轉場博對手減弱，用王牌且潘頓再騎，決心甚大，相信有權克服11檔不利因素，捧場時候又到。

第3場五班1650米，「天時明駒」季初曾在容廐跑泥地與今季3捷的「活力多多」埋Q，之後狀態回落，再出5戰俱未能上名，不過剛戰在希廐換上班德禮執韁，人馬合拍，在谷草1800米放頭走，去到最後數步才乏力，最終得第3名，表現令人眼前一亮，今縮程跑谷草一哩，預期威力有增無減，歷來17戰未勝馬必把握出頭機會。

第7場三班1650米，「久久為攻」跑慣谷草的馬上仗突然轉戰田草1600米，結果成為72倍大冷門，最終卻以強勁走勢追獲亞軍，表現令人驚喜，而且僅敗於再出連勝的「好勁力」，賽績有晒保證，今次「久久為攻」重新交由合作4度上名的田泰安主轡，發揮值得信任，尤其重返耍家路程谷草一哩，把握良機可以贏到服役第5捷。

第5場四班1200米，五陵會鑽禧挑戰盃，希斯所派「隼閣」應屬半冷分子，四重彩或三重彩配腳記得拖埋。此駒上次跑四班谷草1200米，最後數步衝上來得第6名，只敗於當銳連捷馬「多利神駒」3乘許，今回操足再來加面箍上陣，動態積極，表現隨時再進一步。加上此駒現時評分已跌到42分，安排曾經騎過的艾兆禮執韁，人馬有一定默契，提防反彈。