【龍捲谷夜】又埋馬房Q又爆巨冷 呢期佢最搶戲！

告東尼今次所派7駒中有5駒於上仗跑入三甲，其中「八駿笑昇」、「正氣青驅」、「赤兔猴王」俱交出強勁走勢飲恨獲亞，而「連連有盈」及「美麗歡聲」則跑獲季軍，幾駒今次谷戰夜賽恃勇捲土重來，俱有權補中。更何況告東尼馬房最近氣勢極盛，剛周日沙田憑「當年情」與「錶之五知」擊敗強手於三級賽皇太后紀念盃串Q，尚有「美麗邂逅」爆大冷得手，今回告仔派出強勁陣容，誓要盡情數胡，「練馬師王」可以放心捧告東尼！

第5場四班1200米，「正氣青驅」歷來兩次贏馬俱在谷草同程，鎖定此程演出最好，早前跑三班田草也多次追近，反映實力，上仗評分減至59分重返四班，告仔即召來布文執韁返谷草同程出擊，雖然排10檔起步，仍交出強橫後勁，末段造全場最快時間，追回一席平頭亞軍，只負於排4檔好位的頭馬「高份數」個多馬位，隔兩星期再度上陣，布文再騎而同場沒有對手於上仗跑入三甲，就算排12檔起步，留前鬥後跑法不用擔心，獨贏換來分頭更值博。

若然喜歡投注谷草內檔馬，不妨吼實第7場三班1650米的「赤兔猴王」，此駒已一連7仗跑入三甲，除了狀態續勇可靠，本身前速夠快，可放頭亦可跟跑，今排1檔起步十分着數。再睇蔡明紹近兩仗重新接手獲1冠1亞，始終是告東尼高徒當然獲得關照，剛剛騎練就爆出「當年情」捧盃，既然攜手合作手風回順，「赤兔猴王」當然要吼實，不妨做三重彩馬膽。

第9場三班1200米，「連連有盈」始終以往拚得不少，今季狀態平平可以理解，既然跑田草1200米經常遇勁旅難有威脅，告仔亦求變安排此駒上仗轉場縮程跑谷草1000米，結果得第3名亦令人有驚喜，今回跑1200米有權更具威脅。

第6場四班1800米，「八駿笑昇」鎖定跑谷草中長途最佳，最近4仗出爭谷草1800米或2200米，共取1冠1亞2季全上名佳績，即使上仗3月初出戰同程排11檔仍能後上獲亞，表現出色。早前因腹絞痛曾缺課，但之後往從化抖一輪操足，於當地試閘追得第3名，可見狀態不俗，加上用王牌決心大，要吼實。