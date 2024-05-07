只要天氣轉穩 兩馬場草地跑道情況可望改善

最近這兩個多星期，天氣相當之差，亦因此原因，沙田及跑馬地兩個馬場的草地跑道也受一定程度影響，除了外觀欠佳，亦有個別練、騎略有微言。究竟兩條草地跑道的最新情況如何，而預計稍後的情況又能否有所改善？

本報就此問題向馬會作出了解，有關方面回應指，由於近數個星期天氣欠佳，適值冬草轉夏草的交替時間，致使出現近期跑道不論外觀及草地復原也未算理想。

原來，今年3月及4月的氣溫比正常特別高，3月底有數天已經高達攝氏30度，而到4月，就如最近廣泛報道，4月平均氣溫更是天文台140年有紀錄以來最高，在這樣情況下，由於冬草的生長溫度是18至24度，所以今年兩條跑道的冬草比正常減少速度更快。

冬、夏草的替換時間一般為3月至6月初，然而因為近期多雨及陰天日子持續，需要陽光的夏草的生長亦受影響。如此情況下，跑道不論外觀及草地質素都有欠理想。

馬會表示，跑道部已加強夏草的培育，包括在天氣穩定時施肥，在跑馬地馬場更持續應用兩組照草燈在選定的跑道位置，增加光照協助夏草生長。希望稍後天氣較好，則預計草地狀況在接下來的兩、三星期會有所改善。

而在這段時間，賽事部亦對原先安排的草地試閘日子，作出特別調動安排，以減少損耗，估計情況將有所改善。