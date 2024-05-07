【分秒在握】夠主動　知係寶

剛周日呂健威贏出「好勁力」後，伍鵬志即以「唯美主義」還以顏色，到尾兩場呂廐「包裝必勝」及「巴閉仔」飲恨獲亞，尤其後者力追不及殊不夠運，看來兩者的爭冠路仍有排鬥，其實兩位練者一個資深、一個新進，可以話各有支持者，且看鬥到季尾會是鹿死誰手了。

今次看好伍鵬志列陣第5場的「海藍寶」，此駒最大優點就係跑法機動，只要對手稍一不留神被其走甩，要追就更加困難。事實上，此駒出道初期主攻谷草1200米，而且兩度跑第5表現不差，之後轉戰田草後亦主攻1200米，結果大前仗3月中時，就一放到底首次勝出。

值得留意的，係「海藍寶」贏馬一役，雖然話係放頭勝出，但步速其實一點也不慢，首800米造45秒3，比標準時間快了足足1秒，而總時間1分9秒正亦相當出色。或許贏馬一役耗力甚巨，因此緊接一仗即走樣，不過回一回氣後，上仗又跑近得第5，而且該仗串Q的「安康萬里」及「鑽石星空」均由尾列追上，反映「海藍寶」能夠放入第5名，其實表現已不俗。今次此駒轉爭谷草，有運抽3檔外，同場快馬更寥寥可數，馬匹搶出後再按慢，放返又有何奇？

■長風