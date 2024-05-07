季尾谷草搵佢減磅 成功率好高！

見習騎師黃智弘剛於上周三夜賽起孖升格，谷草成為騎者近期數胡場合，4月至今所得6W，5W來自跑馬地夜賽，直落3個星期三都有進帳。周三晚賽事他不乏實力坐騎如「勝利神駒」及「財才」，7磅仔繼續採取主動，有望延續夜賽連勝紀錄。

周三晚谷中夜賽，黃智弘共騎5駒，葉、伍兩廐各佔2駒，騎者上周夜賽為葉楚航旗下「蟲草之凰」一放到底贏馬，練者周三晚有兩駒委以重任，同屬跑法主動馬匹，顯然有針對性部署，巧合兩駒同樣抽排有利1檔，爭勝形勢更覺樂觀。

勝利神駒1檔形勢佳

第4場「勝利神駒」黃智弘前仗於泥地短途獲得亞軍，上仗表現走樣，外檔形勢使然，全程被頂在外疊望空推進，本身特性貼欄發揮每能事半功倍，今戰排1檔形勢有利，當不會浪費黃金機會。

第2場廐侶「精益大師」谷草1000米贏馬後，再出兩仗受制於不利檔位，上仗入位已算有交代，以此駒泥地1200米可快放上名，今仗跑谷草1200米當可勝任，刻意用黃智弘減磅出擊，屬馬房爭勝重要籌碼。

至於策騎伍廐兩駒，尾場「財才」固然是短途能手，上賽腳傷痊愈復出，初跑二班先作熱身敗績可抹去，今仗重返三班作賽，再利用黃智弘減磅優勢，乃尾場一路奇兵。