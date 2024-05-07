【練馬師王】夾硬拖後招敗績 絕殺不成真可惜！

上期沙田「練馬師王」，掛頭牌的羅富全原本有機會絕殺對手，可惜守尾門的「誠好運」夾硬拖後競跑，大利前置日子卻用上最蝕底跑法，不敗才怪，結果「誠好運」後上姍姍來遲只得第6名，令到羅富全以2分飲恨，造就希斯季內第3度封王。

來到今期谷戰，希斯繼續強陣迎敵，不過練者從未試過打疊勝出「練馬師王」，博他冧莊絕非上策。另邊廂，季內9度封王的沈集成，今期出馬數目略遜於希斯，但計牌面更勝一籌，有望第10次取勝，睇齊伍鵬志與方嘉柏。

沈廐首匹參戰馬為第4場「勇威神駒」，服役至今所獲兩捷，俱在四班賽取得，之前7戰三班均敗北，暫時進度有所不及。經過一連串減分之後，今次又可返回四班角逐，形勢佔盡上風，大前仗曾配鍾易禮，只以不足1乘見負，顯示默契不成疑問，人馬再度合作，值得信賴。由於第4場有餐士，故投注沈集成的「練馬師王」時，適宜等到第4場開跑前才「入場」落注。

除了「勇威神駒」之外，沈集成另有「躡景追飛」、「燊榮之星」及「川河動駒」交予鍾易禮操刀，騎練一定聯手數胡。第6場「躡景追飛」上場於跑馬地1800米重開勝門，同程累積4W，成績乃今場之冠。贏馬交代之後，此駒繼續密密操，狀態維持理想水平，趁銳必拚。至於尾場的「川河動駒」，前仗開齋一役，正是由鍾易禮掛帥。上仗易配潘頓再下一城，沿途跑來段段勁，表現愈來愈硬淨，雖然潘頓今場選騎了不敗之師「時尚風趣」，但比較贏馬時間，「川河動駒」明顯快一截，速度不同層次，只讓予對手7磅，根本冇有怕！

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 4.0倍

2.沈集成 5.0倍

3.韋 達 5.0倍

4.賀 賢 11倍

5.方嘉柏 9.0倍

6.黎昭昇 15倍

7.大衛希斯 15倍

8.伍鵬志 14倍

9.鄭俊偉 20倍

10.容天鵬 35倍

11.羅富全 40倍

12.姚本輝 35倍

13.呂健威 35倍

14.蘇偉賢 45倍

15.葉楚航 55倍

21.其他練馬師(蔡約翰/廖康銘/丁冠豪/巫偉傑/文家良/徐雨石) 55倍