【張基焦點】智勝龍排好位出頭

蘇偉賢近期不乏佳作，剛周日憑「皇金風速」增添進帳，而在今晚跑馬地賽事，賢廐即使出馬不多，但「智勝龍」突然轉爭谷草，可恃級數交出好成績。另外，「有心意」上仗初出有走勢，羅富全最近派不少質新馬爭功，不能忽視。「正氣青驅」在四班始終有優勢，即使排外檔也難輕視。「同寶寶」強配潘頓出擊，戰意百分百，可望扳回一仗。

第8場四班1650米，「智勝龍」自從接受喉部手術，以矯正呼吸道異常情況後，陣上表現不算太差，今季曾經於田草1600米不敵「唯美主義」卻能擊敗「將俠」，水準甚高，之後戴開縫眼罩演出甚差，然後除配備跑嫌短的1400米都追近，到了剛戰扳上一哩抽外檔，轉彎被迫兜大圈，加上不適應變化場地才落敗，今次轉爭谷草一哩抽3檔好位，對住另一批對手，可望出頭。

第2場四班1200米，「有心意」台型吸引，初出前試谷閘有頭有尾，剛戰田草1200米抽13檔被迫全程走外疊，表現不差，實際距離亞軍「球星」不太遠，復課狀態有進展，今場對手各有不足，配合6檔只要交出試閘走勢，便可突圍。

第5場四班1200米，五陵會鑽禧盃，「正氣青驅」長線可以增程發展，剛戰初配布文仍能後上入Q，演出水準十分穩定，今次除頭罩或許可讓馬匹更活躍，況且盃賽場合告東尼分外醒神，機會樂觀。

同寶寶搏殺格

第6場四班1800米，「同寶寶」此程一再有好表現，伍鵬志為爭冠，起用潘頓搏殺，最近亦有試大閘，長途馬試短途閘算有走勢，贏面頗高。