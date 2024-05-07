【進階選項】勇威神駒四班大晒

剛周六及周日轉播英國兩場經典大賽，原打算轉播的美國肯塔基打吡最後卻抽起，但今屆是第150屆，戰況亦非常精彩，日本派出兩駒衝冠，挾沙特打吡及阿聯酋打吡冠軍的「青春永駐」成為焦點，若牠能取勝除代表日本外，亦間接認證亞洲區賽馬於泥地大賽的能力。可惜過程並不順利，馬兒出閘已慢，中段走位暢順，但直路卻被亞軍馬騎師紀輝亮連番碰撞，甚至在相片更見騎師的手伸向坂井瑠星一邊，最終只以短距離飲恨第3。姑勿論如何，「青春永駐」表現仍然出色，且看日後會否追到「盈寶奇嶽」的成就，接棒成為日本新一代泥王。

年輕騎師上位是每個國家及地區必須的，日本有坂井仔、橫山武史等，香港亦有周俊樂、鍾易禮漸成大器。鍾易禮上周三畢業，剛戰9匹全數敗陣只得2殿，多為冷門機會稍次坐騎，今晚8匹，我較喜歡落班第4場的「勇威神駒」。季初四班潘頓跑頂磅可以一放到底贏，以為可扶搖直上，不過上三班後徘徘徊徊，大前仗正是配鍾易禮，與其畢業馬「顏色大皇」幾乎同到跑第4，單是這場賽績，身處這晚拆3組的四班賽足以呼風喚雨，埋門試閘末段有追勢，除去面箍，季初贏馬根本毋須配件，6檔好位可重開勝門。

南非大馬主Mary Slack名下的「撼天鐵翼」今晚再戰尾場，上季養在老苗倉，今季先轉到黎昭昇，最後還是信鄉里韋達。後者接手後亦落足心機，4戰3亞1季只差一場頭馬。今場兩匹熱門「川河動駒」及「時尚風趣」都是前置馬，「撼天鐵翼」可守在牠們之後好位伺機而動，此組應該再無「鈦易搵」這類後上怪獸吧！