【J臣研究所】告東尼蔡明紹再有馬W

執筆時剛去完兩日拍賣會，臨走前買到一隻「豪華房車」子嗣，算係滿載而歸，早兩日有提過買半歲馬風險問題，唔少朋友覺得馬匹骨骼未長成而難以觀察，而且擺多兩年風險大，事實上，一匹馬最大機會發生問題係一歲轉兩歲正式訓練時，因為一加大力度練習，隻馬受唔到力受傷都冇辦法，反而半歲到一歲多的7至8個月時間，隻馬除咗食同瞓，咩都唔使做，相比起周歲馬由買入即開始投入訓練，風險反而更細，唯一難嘅在於觀察半歲馬之方法，係要估算佢成長，非「武林高手」級別難做到。

今晚有兩場賽事形勢比較單純，第7場「飛漲」、「赤兔猴王」及「跑得好快」同場三甲馬再相遇，望一望對手中，似乎只有「開心勇駒」稍有威脅能力，但睇落上場大敗應同體力有關，只可作配。馬膽先考慮「赤兔猴王」，計馬上次被「飛漲」拋甩贏，理應難以反先，但留意「赤兔猴王」中段走位竟比「飛漲」更後，今場如果肯用回均速跑法，有力報仇成功。

尾場「川河動駒」上次段段快開拋甩贏「顏色大皇」，後駒再出輕勝，水準高到難以形容，計馬「川河動駒」90分前應冇阻力，不過佢勁還勁，今次同場有隻「時尚風趣」又唔同講法，睇番「時尚風趣」連贏兩場後小休回氣，更重要係馬匹3歲，呢個小休肯定有助馬匹成長，上月大閘表現又進一步，重點係「川河動駒」要讓佢7磅，勝負隨時在此之間，買Q要埋隻未交代嘅「撼天鐵翼」就好。