【三重彩地帶】呢個寶尾唔怕「追」

第5場四班1200米，五陵會鑽禧盃，今場快馬不多，3檔「海藍寶」前速可靠，應可主導步速形勢，雖贏田草，但上陣初期已在谷草有走勢，累積出賽經驗後重臨舊地，可望提升威力。「正氣青驅」上場同程排10檔劣勢下追入Q腳，始終三降四有一定優勢，惟今場仍排外檔，要睇布文如何克服。「電訊飛車」近仗水準回穩，田泰安曾建功也合拍。「勇創派對」季內雖未有勝仗，但甚少輸遠，6歲馬仍具戰鬥力，轉沈廐贏從草閘見回勇。「隼閣」上場有點追勢，里程尚新可博進步。

第6場四班1800米，沈廐今晚出馬6匹，其中4駒用鍾易禮似是半個主帥，「躡景追飛」剛戰沿途外疊贏來仍篤定，人馬再臨仍是爭勝主角。此駒加至47分比起上季第3W的53分仍有距離，試過打疊4仗3冠1亞，勇開可連珠炮發，歷來賽績4冠1亞，多W少P搏殺甚準，信佢保持直取單膽。

「八駿笑昇」早前連場拚搏，今次休息兩個月，體力回復又可爭功。「同寶寶」及「龍船快」均加強配搭，同樣屬前置型，谷草擺前走總好過後追。「家樂飛駒」今季長期有態，陣上演出亦交得準，巴度今晚替兩匹同主馬操刀，應有揸拿。■海東