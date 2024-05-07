【耀眼精選】祥勝力駒前速不俗

今期谷草夜賽四班1200米再次分3組，理論上實力馬分散唔同場次唔使硬碰硬，攤薄效應下，呢類爭勝分子照計機會更加突出，但實際係唔係咁簡單，正路牌面馬可以1、2、3排隊返晒嚟？

以4月10日對上一次一開三嘅谷草夜賽做參考，單睇頭馬尚算正路，3匹W「電子宇宙」、「合夥奔馳」同「金莊令」都係選馬範圍之內，買QT一定唔會飛。但係除咗「合夥奔馳」嗰組同呢匹頂頭大熱串Q嘅係臨場次熱「精明勇駿」，其餘兩組嘅亞軍馬「東方寶寶」同「晉神」都係30倍過外嘅大冷門，尤其「東方寶寶」賽前完全冇手影捉，能夠一出即剷入Q，多少拜同班同程一開三分散實力馬所賜。一大堆實力相若但又無冠軍相嘅馬同場，令賽果更易出現熱頭冷腳。

第2場希斯馬房嘅「飲杯」勢成焦點，源自擅長轉彎抹角嘅父系「燈塔島」，本身亦試過響谷閘拍住「包裝伯樂」衝線，跑番初出一役贏馬水準，呢組馬應該唔係佢嘅對手，唯一考慮11檔起步，會唔會全程被迫走外疊蝕位。如果想博冷，第4場會係唔錯嘅出擊場合，參戰馬整體實力係三組馬最弱，「祥勝力駒」至今兩戰都展現不俗前速，配放馬有一手嘅艾兆禮，有力放冷箭。