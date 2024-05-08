【場地點樣】跑馬地今晚B欄夜賽預測好地

跑馬地馬場今晚馬照跑，共編9場草地賽事，將以移欄B跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。

備受關注之場地情況，目前一如既往掛牌「好地」，度地儀指數為2.72。踏入季尾階段，跑馬地以至沙田兩個草場，同樣出現場地愈跑愈爛，實屬近季罕見，馬會兩大巨頭，行政總裁應家柏與賽馬事務執行總督夏定安，昨日更加現身沙田馬場視察環境，並為跑道部員工提供豐早餐，激勵士氣。

究竟今晚場地會唔會及時變好，其實亦只有抱住觀望態度，因為谷草場地季尾愈跑愈差，已非今季才開始，要改善箇中情況，並非一下子可以完全改善，更何況今晚採用魔鬼B跑道，在季尾更加講求排檔優勢下，相信仍會持續有偏差情況。

無疑對上次於4月10日舉行之B欄夜賽，亦有「本領非凡」與「川河動駒」能夠突破大外檔贏馬，但6檔之內馬匹共佔7W，形勢始終佔有極大優勢，與其要承擔高風險敲捧外檔有分頭馬匹，以內檔實力馬作為投注指標，仍屬正路之選。

相信今共賽事，騎師於最後直路，仍會以中外疊作為衝刺跑線，綜合今季B欄賽事成績，潘頓雖然9W成績最好，但鄉里布文原來更厲害，出賽次數少了一截，卻有8W在手，所以OK哥今晚出賽場次不多，有分頭更加值搏。

尚有班德禮與何澤堯，雖然响谷草B欄各得4W，但兩人分別因為停賽同養傷，實際上陣次數亦較少，能有呢個成績，今晚不妨兼顧埋呢兩個投注指標。