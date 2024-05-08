今晚跑馬地夜賽尾場三班馬1200米途程，預期這場賽事的步速不慢。排在1檔的「時尚風趣」及3檔的「川河動駒」均可能上前領放。「川河動駒」的前速或許更快一些，但「時尚風趣」可憑貼欄之利將「川河動駒」頂在外側，從而佔得領先地位。「天足貓」從8檔起步後，亦會上前居於前領馬群之內。「連連有盈」從9檔出閘後，可跟隨「天足貓」上前並切入至前列位置。

「時尚風趣」在同場同程兩戰兩勝，出道以來未嚐敗績。首次出賽時，牠起步後需要鞍上人力策以跟隨領放馬，及至直路透出，以些微優勢擊敗「無限美麗」。而在最近一仗，即2月28日，出閘只是一般，但隨即加速上前帶頭，沿欄保持勁勢，200米處加速帶離，最後階段不讓「戰鬥英雄」有機會迫近，贏得漂亮。3月初安排馬兒到從化休養生息，並讓其參與兩次試閘，牠於3星期前已回港，晨課表現不俗。今仗「時尚風趣」升班出戰，但有1檔之利，而且首次由潘頓執韁，仍然有機會走入三甲。

「川河動駒」於3月20日落班出戰第四班賽事，結果拋離「多多配合」大勝而回。繼而於4月10日回升第三班再戰同場同程，雖然排在外檔，但施展銳利前速帶頭，轉彎時加速帶離，最後階段力拒「顏色大皇」的挑戰，直領到底。賽後「川河動駒」曾往從化小休，可因此得益。今仗從3檔起步，牠應有足夠的前速上前領放。「川河動駒」晨課表現良佳，今仗回配鍾易禮，坐位望贏依然做得到。

「天足貓」較早前狀態回勇，在同場同程連贏兩場，一仗一放到底，另一仗沿途跟隨領放馬。但上仗於4月17日牠在開閘時衝前及觸碰閘門，因而出閘緩慢，結果大敗於頭馬「八駿巨昇」蹄下。復課之後，「天足貓」曾試過一課大閘，走勢輕鬆。今仗只要出閘俐落，潘明輝這匹坐騎仍然有位置機會。

「撼天鐵翼」雖尚未打開在港勝門，但繼續保持穩定的表現，已連續4仗在同場同程跑入位置。當中最近一仗於4月17日在早段牠不與其他馬匹鬥搶，留居中間位置，走二疊，末段衝刺良佳，雖然不敵以輕鬆姿態勝出的「鈦易搵」，「撼天鐵翼」晨課表現一直見好，我樂觀地認為馬主很快便能夠在港慶祝她的首場勝利。今仗繼續由班德禮執韁，「撼天鐵翼」依然有機會獲得一席位置。