【戰況R8】美麗系連勝5日！新任爺爺話想周六再W！

第8場四班谷1650米，大熱門「獎星」鬥落唔多，只得第3，黎昭昇高班底的「陸知」則在外欄狂追，不過都係趕唔到「美麗歡聲」，屈居第2。頭馬「美麗歡聲」今季1W跑5次第3，質素唔算高，但今日中段擺前走位極之順暢，而且今晚場地唔快，幫到呢隻愛爾蘭自購馬，結果順利再W，告東尼中三元贏到第43W，至於艾道拿幫蕭家同呢場郭家贏馬，頭馬都上到29W了。

「美麗」系主理人郭少明表示今日賽前同騎練討論，認為今場冇咩對手會放，所以著意「美麗歡聲」嘗試領放，如果有對手冚埋嚟就跟2位，好好彩「燊榮之星」走咗上前，睇返今日場地似乎都較利前領馬，加上今日地合「美麗歡聲」發揮，而騎師發揮好，造就此駒贏季內第2W。郭生又指，「美麗歡聲」係歐洲馬比較遲熟，隻馬今季表現長期穩定，都有兩場頭馬、多個位置交出，非常滿意，季內餘下時間希望馬匹繼續在谷草爭功。

「美麗」系最近連贏5日手風順，囝囝郭浩泉剛剛仲做埋爸爸，榮升爺爺嘅郭少明，都話非常高興，佢仲話希望可延續旺勢，而自己期望星期六可贏埋「特別美麗」，因為仲有機會爭取特別獎金。

第8場賽果：10-1-6-3

二重彩賽果：10-1(最後賠率63)