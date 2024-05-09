【賽後報告】多駒驗到有事

賽後報告撮要：

第1場：「青春力量」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，隨後被發現右後腿有傷口，以及右前腿不良於行，其後小組按照獸醫意見於開跑前著令此駒退出此賽。「杭州飛輪」氣管內有很多血。

第2場：於宣佈出賽時，「祥勝霸駒」與「真好運」均申報騎師為艾兆禮。小組確定艾兆禮已落實策騎「真好運」。因此，小組批准「祥勝霸駒」改由布文策騎。練馬師韋達因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。

被查詢騎法時，布文表示，他獲指示讓自大外檔出閘的坐騎於早段留後競跑，因為馬主及練馬師曾評估賽事早段步速可能會較標準時間為快。他說，坐騎居後競跑，其後他自600米處起催策坐騎以推進，但坐騎對催策反應僅屬一般。他說，他在進入直路時考慮將坐騎移至「戰鬥英雄」外側，但坐騎的走勢不足以這樣做，他遂選擇嘗試讓坐騎推進至「戰鬥英雄」與「真好運」之間的空位。他又說，當「真好運」於接近250米處略為向外斜跑時，他將坐騎移至「真好運」內側以望空，但其後不久「真好運」向內移回，坐騎因而居於「真好運」的後蹄內側，之後受困而未能望空。他進一步表示，坐騎於末段衝刺僅屬一般。練馬師韋達確認所發出的指示，並表示儘管此駒過往曾在排外檔下居前競跑，此等指示是為抵銷賽前預期賽事早段步速會快而發出。考慮了騎師布文的解釋後，小組認為他在此情況下採取的策略屬合理。

第3場：「中華叻叻」開閘時四蹄滯立及失地。小組認為「中華叻叻」的閘廂行為難以接受。

第4場：「日頌月讚」開閘時以後足豎立及失地。小組認為「日頌月讚」的閘廂行為難以接受。儘管小組認為策騎第6名馬匹「勝利神駒」的見習騎師黃智弘於末段的騎法並不影響此駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。

第5場：「駿寶」左前腿不良於行。「勁力十足」流鼻血。

第7場：「寶豐泰」獲報告在前往起步點途中兩度咳嗽，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。巴度因對已無爭逐機會及對鞭策毫無反應的坐騎用鞭而被警告。

宣佈覆磅完畢前，小組觀看巡邏影片，以確定是否有理據代表第5名馬匹「爭金奪冠」的馬主及練馬師，就該駒於50米處受擠迫而提出抗議。考慮到兩駒過終點時相距四分三馬位，以及「爭金奪冠」的馬主及練馬師未有提出抗議，小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組在隨後的研訊中嚴厲譴責鍾易禮（「開心勇駒」），事緣他於趨近50米處時容許坐騎向外斜跑，造成「爭金奪冠」在「飛漲」與「開心勇駒」之間受擠迫之際須收慢。

第8場：「智勝龍」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。