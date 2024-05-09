維多利亞一哩賽 高野友和叫兩飛志在必得

上星期日東京競馬場跑完NHK一哩賽，緊接而來星期日，又會舉行另一場畀年長雌馬角逐嘅G1維多利亞一哩賽，呢場又會成為今期越洋轉播賽嘅戲碼。

練馬師高野友和今年喺各項一哩大賽，都有唔少明星馬，剛剛舉行完嘅NHK一哩賽，旗下Jantar Mantar於川田將雅胯下，以兩個半馬位輕取櫻花賞亞軍「百塔意城」摘冠，打疊舉行呢場維多利亞一哩賽，練者實力更為強勁，有兩匹餐士馬列陣，擺明有志在必得之勢。當中就有香港馬迷熟悉嘅「匯兩川」，同埋由西村淳也策騎嘅「艷玫華彩」。

當然出擊主力梗係落喺由武豊接手嘅「匯兩川」身上，此駒貴為去年冠軍一哩賽盟主，接住遠征分別於香港一哩錦標，同埋杜拜草地大賽跑入三甲，計級數比起同場其餘14匹對手，當然高出一皮，今仗係佢返國後復出嘅第一仗，練馬師高野友和對於備戰進度好滿意，加上此駒於東京競馬場嘅往績，所以目前亦被預測成為今場大熱門，當然高野友和亦期待一個星期內連擸兩場一級賽頭馬。

不過，由莫雷拉策騎嘅「假面歌姬」、川田將雅坐騎「高峰山道」，以及横山典弘出戰之「呼風女神」，將會成為「匯兩川」今場爭標嘅最大威脅。