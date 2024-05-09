【蹄聲妙影】見過牛皮燈籠未？

上期沙田日賽有單笑料，話說中段其中一場賽事，攝記們一如既往喺終點位欄邊影完馬匹衝線，然後乖乖哋離開凱旋門，好讓工作人員迎接勝出馬匹返嚟影頭馬相，同時跑獲亞季殿嘅馬匹都要入嚟凱旋門解鞍，換言之同一時間會有4匹馬喺凱旋門，可想而知絕對有清場嘅必要。

殊不知當時有位兼職保安突然跳掣，竟然話唔畀攝記們離場，仲堅持話冇收過柯打可放行，一味擋住道閘，同時啲馬已經入緊嚟，攝記們為咗自身同馬匹安全，梗係同佢理論，場面難免有火藥味，結果搞到兼職保安嘅上級親自走嚟開閘，事件先至平息，之後嗰位跳咗掣嘅兼職保安被調去另一個崗位冷靜，但佢仍不斷向同袍呻，搞到上級都嫌佢煩，索性提早叫佢孭袋收工。

其實，客觀啲睇，呢單嘢個兼職保安只係輸經驗，主要係唔清楚賽馬日啲流程，而東星平時同班兼職保安都有閒話家常，做嘢嗰陣亦各司其職，相信今次只屬個別事件。不過，兼職保安都係外判請番嚟，人生路不熟難免會撞板，唔好講班鬼佬騎師，佢哋好多連本地練馬師都認唔到樣，試過有位兼職保安甚至認錯葉楚航係鄭俊偉，所以航哥為咗省卻不必要嘅麻煩，出入馬房都戴番張工作證。而近年好多馬會前全職保安退休後，「翻閹」繼續喺馬場做番保安工作，其實都係好事，事關佢哋以往嘅工作經驗係馬會嘅重要資產，起碼唔會係牛皮燈籠囉！

初步提供:

第9場(9)紅海勁+(11)超勁火力

第10場(7)駿奕快車+(11)電子傳奇

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星