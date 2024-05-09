希斯搵定替工 田泰安接手嘉應高昇跑沙田銀瓶

希斯今季PPG新星「嘉應高昇」，剛剛上期日賽完成4捷之後，已經表示今季將會安排跑多場，目標就係6月2日舉行嘅1200米G3沙田銀瓶，不過配搭將會有變動，已經搵咗田泰安做替工，接手出戰呢場賽事。

由於騎開呢匹馬嘅潘頓，當日將會身在日本，夥拍「遨遊氣泡」出戰安田紀念賽，但即使一哥在港，以目前嘅評分要孭輕磅，亦未必造到磅出戰，況且現階段有傳東廐鎮倉寶「加州星球」，同樣有意出戰呢場三級賽，一旦落實嘅話，屆時「嘉應高昇」就肯定要蝕分蝕磅出戰。

對於「嘉應高昇」急於安排季尾跑多仗，以此駒今季表現，希斯已視之為下季進軍國際賽嘅重要棋子，為咗及早攞夠分，輕鬆部署進軍年底香港短途錦標，質新馬如今喺G3輕磅出戰，總比於原班負重磅着數。希斯認為即使有可能要向「加州星球」挑機，亦正好借呢場賽事，進一步考驗馬匹實力。

其實希斯今季同田泰安一直合作愉快，除咗潘頓贏馬最多之外，三哥已經係第二位為希廐贏馬最多嘅騎師，既然合作咁有默契，今次由田泰安為呢匹新星接手做替工，都可以講係順理成章。