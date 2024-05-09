【賽馬以外】如果唔係停賽兩個月 班德禮會點？

班德禮自從停完賽復出後，成績好之餘，胯下熱門亦交得準。

呢個世界的確好多嘢都唔應該問「如果唔係咁…，乜乜又會點呢？」，例如如果「先見」唔係川田將雅騎，會唔會贏到「浪漫勇士」？如果冠軍賽馬日係跑乾快地，「金鎗六十」係咪可以完成冠軍一哩賽4連霸？如果唔係有五班頭馬只計兩場嘅苛刻條例，係咪冇咁多練馬師劈炮唔撈？呢啲問題就算問，真係唔會有答案，始終已經發生咗。咁今次呢個題目咪有啲廢話？筆者只係覺得，以班德禮今季嘅成績同表現，如果唔係中間發生咗啲事，應該係會更加好？定係應該要調轉諗，正正係佢知道自己下半季一定仲有貨交，佢先肯繼續留係香港奮鬥呢？

雖然馬季仲未完，但班德禮嘅成績肯定好過上季，話晒上季埋單只得25場頭馬，累積獎金就有4200萬，但今季仲未完，兼且仲要停賽兩個月，佢已經有32W喺手，只要保持呢輪啲手風，要贏40場唔係冇可能，累積獎金目前就有4800萬，收入同頭馬數字都明顯好過上季，證明佢冇受到將馬匹資料透露予不恰當人士呢單嘢影響，至少啲練馬師同馬主都對佢投下信心一票，願意繼續支持佢。

如果再細心比較班德禮近兩季頭馬數目分佈，佢上季總共為9個練馬師建功，當中方嘉柏、韋達各自佔6場，今季暫時佢已經同12個馬房合作贏馬，韋達依然都係佢嘅支持者，包辦6W，而佢今季就同姚本輝擦出火花，攜手贏咗7場頭馬，即係話今季佢明顯得到更廣泛支持。作為要喺香港發展得好嘅騎師，騎功出色固然重要，但更關鍵係攞到幾多支持，始終香港練馬師唔算多，有實力嘅嚟嚟去去都係嗰幾位，點樣獲得信任，絕對係成功嘅主要條件。

另外，一位騎師要喺香港馬圈留低好印象，同埋爭取馬主嘅信心，筆者認為佢騎熱門嘅表現一定要有番咁上下穩定先得，事關成日搏失啲大熱，累馬主、馬迷輸錢，肯定犯眾憎。睇番班德禮嘅情況，真係見到少少特別嘢，喺佢未出事之前，今季佢只係騎過兩匹大熱門，結果贏咗一匹「馬林」。但自從佢停賽期滿復出後，佢反而有18匹大熱坐騎，最終攞到10冠2亞1季，勝出率高達55%，上名率亦逾7成。再睇番呢段時間，原來只得潘頓、布文兩大高手嘅大熱頭馬多過班德禮，再睇埋勝出率，如果唔計騎兩隻贏晒嘅潘明輝，佢係呢段時間大熱勝出率最高騎師，反而潘頓、布文分別只得25同26%，就知踏入2024年後，班德禮嘅成績有幾好啦。如果再收窄少少，純計呢段時間班德禮騎4倍或以下馬匹成績，就係14匹得8冠2亞，勝出率達57%！

老實講，筆者見過好多出咗事嘅騎師，最終都係敗走香江，主要係冇成績同冇支持，好似班德禮呢類停完賽仲勁咗嘅例子，真係非常少見。一方面，當然要讚吓班德禮嘅堅持同努力，要搏得準唔係咁容易，但同時又代表啲乜，值得大家諗多啲。

■山無陵