周日日本法國轉播賽 捧匯兩川蜚聲詩界

周末沙田賽事後，周日有日本及法國兩地轉播賽受注，當日上午先上演7場日本維多利亞一哩賽日，頭場開跑時間上午11時55分，然後晚上則上演5場法國二千堅尼賽日，頭場開跑時間為晚上8時33分。

在東京競馬場舉行的維多利亞一哩賽，路程1600米，限4歲或以上馬女參戰，是次最值得捧場對象，相信要數到上年度日本一哩冠軍賽盟主「匯兩川」。此匹佳駟馬該役最後600米以33秒超快速度趕過「神志勇進」及「俊彥茶座」，摘下首項一級賽冠軍，演出光芒四射。隨後來港征戰香港一哩錦標，留得較後及入直路被迫出外疊，仍交出強橫後勁僅敗於3屆香港馬王「金鎗六十」及「遨遊氣泡」得季軍，今年復出首仗跑杜拜草地大賽也只敗於「送達駒」得亞軍，近4戰2勝2位，今次機會高唱入雲。

至於在隆尚馬場上演的法國二千堅尼，為3歲雄馬跑1600米，報名馬之中岳伯仁訓練的「蜚聲詩界」是擂台躉，此馬父系為名種「杜拜威」，而其母則為「各管各」，服役時曾勝出英國一千堅尼及英國橡樹大賽等7項一級賽，血統一流。「蜚聲詩界」至今3仗俱勝，包括摘下兩歲一級賽國家錦標，今次復出暫定由天下第一高手莫雅壓陣，人馬十分合拍，值得睇好。