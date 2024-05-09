今次特別彩池三T及六環彩俱有多寶，若然10元一注獨中六寶獎，預計派彩可以高達1,200萬元，三T則為300萬元，相信好多馬迷都有興趣刀仔鋸大樹。睇番周六布文及潘頓坐騎俱惡，配合有好檔之助，博六寶獎的話，頭兩關大家一定要吼實「安康萬里」及「還看今朝」。

六環彩頭關第5場四班1200米，九龍木球會百週年紀念盃草地，布文策騎呂廐「安康萬里」上陣，此匹3歲馬進度佳，首兩仗俱跑同程得第4名，上次第3仗續配布文輕鬆衝贏，末段時間更快至21秒99，全場另一匹末段造22秒內的馬，只有跑獲亞軍的「鑽石星空」，後駒再出已順利補中，「安康萬里」實力當然要秤高。加上此駒上次排10檔起步，今回排5檔更易發揮，贏面充足。呂健威與伍鵬志決心爭冠時刻，季尾質新馬進度成為關鍵，此匹3歲馬勝後再由布文親跳3課，而且另有拍跳準備，戰意高昂捧得過。

六環彩次關第6場四班1200米草地，布文又夥拍呂健威出擊，「遙遙領先」試閘走勢不俗，操好初出令人憧憬，另一匹吼潘頓與賀賢合作的「還看今朝」，此駒今季復出後未勝，但上仗三降四班跑直路賽於布文胯下追得季軍，上季四班賽所取2W俱由潘頓執韁，今次用王牌重召潘頓策騎，排2檔乃捧W對象。

其餘六環彩關次，第7至10場潘頓及布文亦有多匹牌面馬，例如第7場「喜蓮勇感」、第8場「威之星」、第9場羅廐「快樂高球」及第10場「星際快車」，博六寶獎就吼實兩位高手坐騎。