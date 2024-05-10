【分秒在握】黎昭昇敏捷翻身

香港馬圈很能應驗「物極必反」這道理，尤其係練馬師的競爭，更經常出現高低起伏的循環，就以蔡約翰為例子好了，能夠成為12屆冠軍，其練馬功力相信沒有人會懷疑，但練者在連番拚搏後，一樣需要時間去回氣及換血，我們何曾見過，蔡約翰的冠、亞軍次數，會是亞軍比冠軍多出近10場之多？

當然，有時候弱勢倉會面對兵力不足的問題，如是者成績愈差，就愈難招徠新兵，在惡性循環之下，要突破悶局一點也不易，因此當馬房成績欠佳之時，最重要係保持兵力完整，否則減夠分回完氣反擊之際，馬匹卻蟬過別枝，那就欲哭無淚了。

黎昭昇早前經歷低潮，連續12戰食白果，期間「火神神樂」在泥地力追「八心之威」不果的場面最叫人難望。幸好經過一輪苦戰，剛周日黎廐終於憑「超力量」重開勝門，此駒連同當日入Q的「勇霸龍」，鞍上人均為潘頓，始終練者在港開倉以來，最信任的殺手都為潘頓。

今次騎練合作的「敏捷神駒」出爭泥地一哩，同場快馬不多之下，出現慢步速的機會不小，此駒季內兩度在泥地上名，不約而同步速都偏慢，分別負於「保羅承傳」及「一先生」，今次降落二班對手大為不同，有潘頓加持，季內出頭在望了。

■長風