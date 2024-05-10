5•21啟程往日本 沈集成透露浪漫勇士冇問題！

沈集成已確認「浪漫勇士」將於6月2日在東京競馬場角逐安田紀念賽(1600米一級賽)，屆時該駒將與另一香港佳駟「遨遊氣泡」再度交鋒，盼能乘勇摘下今季第5項一級賽錦標。

沈集成與「浪漫勇士」的馬主劉栢輝商量後，決定讓這匹本地評分達133分的7項一級賽盟主作季內第2次遠征。沈集成說︰「馬兒會遠征日本，於5月21日左右出發。牠應該沒有問題，相信表現會更上層樓。」

「浪漫勇士」將再次與廄侶「浪漫風采」同行。兩駒於去年一同遠征澳洲，結果「浪漫勇士」於10月28日在滿利谷勇奪覺士盾(2040米一級賽)，成為首匹攻下該項大賽的香港賽駒。

「浪漫勇士」從澳洲遠征回港後，已先後勝出香港盃(2000米一級賽)、香港金盃(2000米一級賽)及女皇盃，今仗將力爭成為繼愛倫訓練的「靚蝦王」(2000年)及告東尼麾下的「牛精福星」(2006年)後，第3匹揚威安田紀念賽的香港佳駟。

「浪漫勇士」迄今19戰取得14捷3亞佳績，但僅曾兩度競逐1600米賽事，先於2022年勝出香港經典一哩賽，而2023年則在一級賽董事盃中以1個馬位之差不敵「金鎗六十」得亞軍。

「浪漫勇士」將續由麥道朗主轡出爭安田紀念賽，而「遨遊氣泡」則由潘頓操刀。