【分分制勝】主要對手有缺點 博佢最上風！

第1場五班1400米草地，「喜愛善」上次已作提供，結果遇快步速下仍能愈追愈勁，只落後頭馬「勇冠群英」半乘得第2名，如非末段一度受困，戰果或已改寫，可見此駒加盟韋廐後顯著養好。今次再爭1400米，續配田泰安，埋門不論拍「將王」或「會長之寶」均有好走勢，論態更進一步。偏偏今仗抽排10檔起步，窒礙爭勝機會，翻查資料，田泰安季內曾12次角逐田草C欄1400米，只得「錶之銀河」追回亞席，其餘11場俱三甲不入，當中外檔成績尤其差劣，「喜愛善」在最狹窄跑道靠追且可能蝕位推進，發揮未必稱心；至於上次以佳速挫牠的「勇冠群英」，今仗排檔相若，惟楊明綸孭重磅勝出率頗低，兩匹有近績之馬各有小缺點，拖腳為妙。

博Ｗ可揀「桃花多」，至今唯一勝仗在田草1400米取得，當時評43分，目前足足低了8分，優勢凸顯。最近此駒轉由鄭俊偉訓練，復出首仗即闖亞軍，適應不俗，上仗改爭1200米，姍姍來遲屈居第5名，嚴格而言嫌短多少。今次重返強項且抽內檔，本身閘前反應不慢，結合上季贏同程一役走位5 5 5 1，根本具備速度搶前守好位，形勢上風。此外，「桃花多」上周六由希威森親自再操，沿欄跑來相當起勁，收身、毛色俱靚，拚後狀態更覺省鏡，谷勇再來，可為鄭俊偉省靚招牌。

■明治朗