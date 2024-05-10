跑完周六...威哥可以再追近啲？！

馬季尚餘18個回合，呂健威在衝冠路上傾盡兵力追趕，周六賽事8駒列陣，其中擺出三箭頭勢必全力搶分，新勝「安康萬里」與「水晶酒杯」再跑贏馬路程，加上衝擊完4歲馬系列賽的「禪勝輝煌」回師二班出爭4捷一哩，練者擺出強陣力追榜首伍鵬志，有望進一步縮窄落後5W的形勢。

踏入5月份，呂健威為保持衝冠希望，已火力全開奮力追趕，就以上次沙田日賽為例，雖然贏出了「好勁力」，但「包裝必勝」及「巴閉仔」均屈居亞軍，而在落後形勢下，練者可謂粒粒皆辛苦，剛戰夜賽又有「龍船快」影相飲恨，與伍鵬志均未能交出頭馬，周六沙田賽事練者精銳盡出，數胡決心可謂表露無遺。

由布文出戰第5場的「安康萬里」，上仗於田草1200米稍留衝刺贏來有餘未盡，蹄下敗將「鑽石星空」再出已成功補中，反映賽事水準絕對不低，而呂健威再次安排此匹3歲馬再上勝途，擺明有心繼續搶分，可視為呂廐今戰重要爭勝籌碼。

另外，何澤堯上仗重新接手「水晶酒杯」即告贏馬，事實上，此駒直路賽極為耍家，季內4戰同程3冠1亞，雖然今仗須負頂磅出戰，但同場出馬只得10匹，而且所遇對手比上仗更弱，人馬強勢再臨，力足爭取季內第4W。

至於出戰第7場二班盃賽的「禪勝輝煌」，可以1800米香港經典盃亞軍作為實力指標，當時平磅下亦僅僅負於「驕陽明駒」短頭位，及後縱使失意打吡大賽，但抖夠之後，今次回師二班賽，加上出爭最強曾4捷的田草一哩，負119輕磅之下，當然大有作為。