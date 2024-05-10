【練馬師王】6個華倉今季未曾封王

今季「練馬師王」彩池，先後有15位倉主曾經封王，餘下文家良、葉楚航、巫偉傑、鄭俊偉、徐雨石及丁冠豪未嘗取勝。較令人意外是前冠軍練馬師羅富全，季內只曾於谷中贏過一次「練馬師王」，相比起去季8度奪冠，大為褪色。至於另一華倉蘇偉賢，上季至今3度封王，俱在沙田日賽取得，間中部署大場合發動攻勢。今期田戰，賢廐出馬8匹，當中「勇冠群英」、「金勝名駒」及「馬主雄風」俱新勝而臨，擺明車馬拍住上，值得留意。

蘇偉賢新勝馬再上陣，最近憑「多利神駒」再度揚威谷草1200米，成為馬房季內首匹連捷馬，但其實根據上季資料，賢廐頭馬成功再下一城，次數多達10匹，經常安排搏完再搏，例如「新力高升」就曾經4連勝；今期第8場「金勝名駒」跟「新力高升」相似，改攻1400米後取得重大突破，輕勝只加8分，肯定未構成阻力。

至於「勇冠群英」與「馬主雄風」對上一仗亦是戰勝田草1400米，路有專長，續用贏馬配搭，發揮亦有保證，有望繼續交出好成績。頭場「勇冠群英」馬主黃俊傑，也是「勇進齊心」團體成員，後駒早前一連3仗累積2冠1殿，馬匹當起一定無作保留。由於頭場「勇冠群英」已叫胡，故投注蘇偉賢的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 2.85倍

2.蔡約翰 6.5倍

3.蘇偉賢 7.0倍

4.黎昭昇 8.0倍

5.告東尼 15倍

6.姚本輝 15倍

7.韋 達 18倍

8.賀 賢 18倍

9.方嘉柏 16倍

10.大衛希斯 35倍

11.伍鵬志 30倍

12.鄭俊偉 30倍

13.沈集成 45倍

14.羅富全 40倍

21.其他練馬師(葉楚航/容天鵬/丁冠豪/巫偉傑/文家良/徐雨石/廖康銘) 30倍