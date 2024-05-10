【張基焦點】英雄戰歌遇快馬場合啱數

黎昭昇早前經歷一輪小低潮，直到剛周日才憑新馬「超力量」打破悶局，而在今日沙田賽事黎廐繼續強陣出擊，「英雄戰歌」已經反覆試準，如今返回1200米可望交出好成績。另外，「怪獸奇兵」在四班始終有優勢，重配有7磅減的黃智弘，如虎添翼。「桃花多」加盟鄭廐後演出穩定，今次抽好檔機會樂觀。「安康萬里」質素高且演出不斷進步，仍居四班惡氣十足。

第6場四班1200米草地，「英雄戰歌」3歲馬仍非常稚嫩，之前其韁口完全未能控制，即使潘頓執韁也未能駕馭，但近兩仗加頭罩及防沙眼罩上陣後，出戰1000米直路賽均有走勢，剛戰則只是走不利路段才追唔切，況且1000米略嫌短，今次增程跑1200米抽1檔，同場亦有快馬，應該可以守好位，未許輕視。

第4場四班1650米泥地，「怪獸奇兵」隨住年紀漸長，反而留住跑更好，因此剛戰抽外檔放頭即使得季軍但非最佳跑法，前仗泥地同程負重磅蝕位追也得殿軍才是其真正能力，今次重配曾為此駒入圍的黃智弘減磅出擊，形勢不同，抽2檔應該有遮擋，可恃級數爭勝。

第1場五班1400米草地，「桃花多」之前容易氣管有血，但加盟鄭俊偉馬房後，刻意無安排游水，健康即有改善，前仗外檔跑同程追近，剛戰於嫌短的1200米都肯追，今次回師1400米抽2檔，勝望壓一。

第5場四班1200米草地，九龍木球會百週年紀念盃，「安康萬里」上仗受墮馬的「戰鬥英雄」影響才留太後，但拉士造21秒99收復失地贏馬而回，非常厲害，今次抽5檔未必會留得太後，跟前少少效果更佳，可再下一城。