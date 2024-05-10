【進階選項】星際快車2檔有助

俗語都有話，「遲到好過無到」，幾經艱苦，周三晚蔡約翰「波爾多」終於打開季內勝門，雖然排12檔換來10倍分頭，但這已是今季第14次出賽，真正有心有銀支持者又剩下幾多？今季蔡約翰攻勢未如預期，以往一些跑近新馬三兩仗內贏馬是基本，但現時有不少屢拚未逞，如「鐵金剛」及今日尾場「星際快車」。

「星際快車」在港落地頭3仗攻直路賽，全部在「水晶酒杯」之後過終點。上場終見增程，可惜排在11檔，出閘後見麥道朗騎上前博位，跑了二、三百米四疊已敗象早呈，直路只能保持同速過終點。今次當然可報戰第3場直路賽再找「水晶酒杯」復仇，但既然已轉程發展，亦無此必要，說實在，「星際快車」或許1200米仍然嫌短，看同父廐侶「競駿輝煌」表現便可以理解。今次出到另一位頂級澳將布文，季內贏過同幕後「驕陽明駒」，排到2檔好位容易跑得多，大董馬要交代。

信心星專攻1400有把握

總場次586場三甲馬再鬥過，「馬主雄風」加磅且跑法被動，上場沿欄有位算好彩。反而「金榜之星」及「信心星」相對較主動，以近期草地跑道情況，不論谷草抑或田草，前置馬形勢佔盡上風。「信心星」今場排檔比「金榜之星」好得多，上場一度看似可打開勝門，但終點前加速力不及對手。馬房今季對質新馬部署十分進取，偏偏仍未肯替「信心星」再增程，反映練者對牠在1400米贏馬已有把握，檔好容易跟前守靚位跑，有力出頭。