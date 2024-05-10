【耀眼精選】韋達初出新馬來頭勁

如果你好似筆者一樣除咗係標準馬迷之外，仲係賽車迷嘅話，今個5月會過得相當充實，個個禮拜都3料娛樂，既有一定唔可以錯過嘅本地馬，又適值各地經典賽期展開，賽車就有F1同MotoGP輪住上，呢個5月包保唔會悶。

響上個禮拜六同禮拜日，相信唔少朋友會同筆者一樣挑戰人體極限，24小時之內，睇晒英國二千堅尼、F1衝刺賽，美國肯塔基打吡、本地馬、英國一千堅尼同F1正賽，但係犧牲睡眠時間同質素係值得嘅，因為可以見證到F1車手諾利斯終於收穫職業生涯首冠。另一邊廂日本新星坂井瑠星，雖然贏唔到肯塔基打吡，不過佢當日嘅發揮絕對值得畀手指公，末段埋身肉搏就算被擠碰都未驚過，同對手鬥騎功鬥足一條直路，最終輸短頭純粹輸運。

每樣運動想細水長流，歷久常新，最需要係有新星湧現，所以筆者選馬時會傾向跑得較少嘅質新馬。今期有多匹初出馬登場，其中「會長之寶」外地第二仗響23匹馬大場面跑近，贏佢嘅「份量十足」之後贏美國育馬者盃兩歲馬草地短途大賽，亞軍「布拉姆斯」（Johannes Brahms）跟手贏G2，賽績唔簡單。另外，「遙遙領先」、「樂威煌」腳法純熟有鬥心，初出有力撼強敵。