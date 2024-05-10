【三重彩地帶】為省招牌「喜愛」搶攻

「喜愛善」上場受阻仍追回第2，表現可人。

第1場五班1400米草地，韋達今季接收了4匹馬，轉倉首戰均跑第2，包括了今場推介的「喜愛善」，另3駒再出仍非贏即位，既然這類馬戰意高昂，「喜愛善」續用最合拍的田泰安不會三心兩意，三甲穩如鐵塔。

「桃花多」加盟鄭廐初出獲亞，再出跑第5亦只落後乘半，同樣是部署進取。「悠悠我心」跑四班賽曾經近過，有一定戰鬥力，近仗跑較後名次擺明減分，落班即強配布文隨時變身。「洪運派彩」前置及「荃程路通」守好位，在近期大利跟前的跑道形勢，應該是賺的一方。

第8場四班1400米草地，亂局一場。「金勝名駒」及「金發銀發」新勝而臨，在弱組必定「吸客」，但贏馬水準一般，可爭欠穩。「金匯昇昇」用潘頓也惹飛，但一再證明居四班非超級貨色。「威之星」落班回配贏馬拍檔布文夠晒誠意，奈何抽14檔，今場看似慢步速居多，恐後上來遲。

「天天得樂」在此組班底最高，3捷同程也是數一數二，連仗排外檔影響決心，今次2檔要把握機會。「神駒馬靈」上場初試一哩沿途外疊望空，直路仍肯衝，最終只輸兩乘半，表現合格有餘，試準後縮回1400米，在弱組有力突圍。■海東