【J臣研究所】安康萬里四平八穩

星期六跑馬，將就大家周日慶祝母親節，也正好習慣一下，因為下月就會開始跑黃昏馬，而黃昏馬有好幾次跑星期六。其實筆者一向都鍾意星期六跑馬，因為以往多數要入馬場工作，講一日馬仲要頭腦不斷運轉，完場真係好攰，如果周日可以休息一日，仲有精神睇吓波，咁先至有放鬆時間。

今次先睇第5場賽事，「安康萬里」來港第3戰就贏，上場贏「鑽石星空」而後駒再出補中，反映賽事水準極高，今場排5檔比上場更佳，呂健威鬥志搭夠，乃此場穩膽。「佳運發」田草1200米首本，接連3場獲亞軍有啲欠運，埋門再撻一個大閘，交代決心明顯。「廚師發辦」接連大閘都見非凡前速，徐雨石亦急於爭取頭馬，不過睇其腳法應為普通中班馬，冇絕對優勢。「翩翩君子」落四班惡如老虎，咪睇漏。

第10場「星際快車」上場增程初跑田草1200米無果，但事實上非路程不合，而係因為變化地不利發揮，睇其直路展步不順兼攞唔到平衡就知，今日只要天朗氣清，有2檔之助可順利補中。「光年八十」今季賽績硬淨，7戰不勝有位，唯一避忌係博多咗兼磅重，怕會走樣。「駿奕快車」上場跟「星際快車」同場輸變化地，睇其爆炸力應該三班夠用，拖多次。「金發盛世」只要體力足就會爆一段勁，今次抖足一個月先跑，擺明想博冷，如果見呂廐早段成績佳，不防博注冷W。