【分秒在握】重現本色係今鋪

馬匹進度，有時真的不是一加一如此簡單，3歲轉4歲必然有進步？「實現夢想」上季3捷勢如破竹，想不到今季卻是顆粒無收；而上季首3仗2冠1亞的「還看今朝」，以為今季轉5歲扶搖直上，想不到在季尾方漸入佳境。

莫講過了一個暑期，馬匹表現大走樣，有時明明在升軌之中，亦會突然停步，就好似今季的「風雲武士」，明明2冠1亞表現方興未艾，但就突然停步表現走樣。至於今次列陣第6場的「還看今朝」，上季表現本來一路向上，尤其在三班入Q一役，頭馬「明心知遇」已上到83分，而蹄下敗將「旺旺神駒」亦新勝二班，如此一秤，「還看今朝」現時身處四班，只要交回應有水準，又何來對手？

當然，「還看今朝」上季尾曾因喘鳴症而做了喉部手術，以致抖了接近7個月方復出，而馬匹表現亦大不如前，前景頓時蒙上陰影。不過，此駒評分一直下調之後，上仗回降至四班上陣，雖然要孭到134磅，而且在直路賽排在不利的4檔，但馬匹早段留居尾列之下，末段居然有本事大幅追近，後勁強如「勝利之皇」，衝勢亦不及「還看今朝」般吸引，而馬匹末段時間22秒正，更係上佳時間。

今次「還看今朝」重召兩捷拍檔潘頓，出爭最強路程田草1200米，有運抽到2檔靚位，進可跟前，退可稍留，係時候重現本身強橫實力了。

■長風

第6場 1還看今朝 5英雄戰歌

3魯班精神 12龍城強將