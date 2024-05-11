今日沙田馬場週六將合共上演10場賽事，當中焦點為第7場中國香港欖球總會盃，這場第二班1600米賽事的總獎金達312萬港元，將於下午4時05分開跑。

預期賽事步速正常，排中檔起步的「九五赤兔」應會是放頭的一駒。此賽亦有另外好幾匹慣常置前的參賽馬在陣，當中「喜蓮勇感」今次排內檔起步，牠看來會採取主動跑法，而「一先生」亦會在前領馬群之內。「亞機拉」及「禪勝輝煌」兩匹排外檔的戰馬亦會使出前速，嘗試移入較內欄位置，「笑哥兒」及「魅力知遇」本身喜愛置前，兩駒今次排檔相對較佳，或有助兩駒在早段上前取位。

「喜蓮勇感」上仗於3月24日角逐寶馬香港打吡大賽（2000米），牠在頭馬「大至尊」之後得第9名，牠小休過後今次將會重上戰線。上仗賽後此駒獲安排前往從化稍事休息，4月23日牠在當地試閘時走勢甚為輕鬆。其實「喜蓮勇感」大前仗在香港經典一哩賽1600米只負於「驕陽明駒」蹄下屈居亞軍，今次牠重返一哩途程角逐，排2檔形勢有利，馬兒在潘頓胯下是我在此賽中的頭馬及位置首選。

與「喜蓮勇感」一樣，「禪勝輝煌」亦有角逐本季4歲馬經典賽事系列全數3關賽事，當中牠在香港經典盃1800米一役，僅在衝線前最後數步被「驕陽明駒」趕過而跑入亞席。出戰打吡後，「禪勝輝煌」亦被運往從化接受訓練，此駒慣常在賽事中領放，若鞍上人何澤堯早段為牠自外檔移入時成功佔取好位，牠亦有望跑入三甲。

「九五赤兔」前仗於3月31日在此場此程一放到底，擊敗「中華盛景」重踏勝門，回復本身最佳水準。牠上次增程並首度角逐1800米賽事，早段馬兒緊跟在放頭馬之後，跑至轉彎末段牠經已上前取得領先，其後馬兒持續力拼，只在最後100米被「常拼常勇」超越並以第3名衝線。「九五赤兔」今次回師一哩途程上陣，續由希威森策騎，在此亦可爭入一席。

「一先生」早前曾在跑馬地及泥地1650米賽事取得兩連勝。牠上仗於4月10日重返谷中上陣，在賽事早段居第4位有利位置，直路上牠曾一度上前，但結果不敵「智取神駒」及「亞機拉」而跑獲季軍。賽後「一先生」在從化逗留了好一段時間，牠近況甚為勇銳，其慣常拍檔班德禮續為此駒執韁，今仗亦具位望。