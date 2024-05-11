【戰況R4】呢隻前仗先贏同程 今次爆全場最冷W！

第4場四班泥1650米，末段鬥得好精彩，「怪獸奇兵」黃智弘攝內欄慳位上，本已跑第極佳，但班德禮夥拍賀廐「日就月將」，一路等入面，真係畀佢忍到最適合時刻，及時捐到出來，呢隻前仗先贏完同程，輸一場後今次竟然冷到28倍，係全場最冷一駒！是場跑第3、4名，係廖廐的「妙算歡騰」及鍾易禮升班而來的「高氣派」。

馬主蒙德揚表示今場賽前排9檔的確擔心，但今場班德禮真係騎得好好，回說愛駒之前隻腳曾經受傷，前腳掌唔係好抓得住，練馬師曾經提出建議退役，但自己都想畀隻馬繼續服役，所以就叫賀賢運「日就月將」上從化，再搵獸醫睇，獸醫都睇過隻馬問題唔算嚴重，係要抖一陣，好高興愛駒醫番好腳患贏到兩W。

起孖贏到第34W嘅賀賢，話今場都好刺激，幾隻馬一齊衝過終點，佢話都好感激馬主有耐性，因為原本都想上季後退役，估唔到依家決定繼續服役可以再添兩W，隻馬一直有唔少問題，所以跑完今季先再評估隻馬前景，而今日沙圈都有件趣事，就係馬主蒙生係沙圈見到班德禮件衫有BMW LOGO，問佢可唔可以好似寶馬咁快，班德禮講笑話自己好似賓利跑車咁快，而賀賢話佢呢場發揮都接近係佢全季騎得最好個場。

值得一提，呢隻「日就月將」係蔣嘉琦引入，今日再贏，佢都有嚟影頭馬相，仲同賀賢攬攬添呀~

第4場賽果：11-1-4-12

二重彩賽果：11-1(最後賠率163)