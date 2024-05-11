【賽後報告】獨角獸心律不正 得道猴王有痰

是日賽後報告撮要：

第1場：「加飯」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，湯普新報告，坐騎沿途外閃，直路上墮退。「喜駿風采」抵達起步點後，董明朗表示對坐騎的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，董明朗再次表示對坐騎在直路上的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「富存大師」左前腿不良於行。

第2場：被查詢有關「獨角獸」的表現時，何澤堯表示，坐騎出閘笨拙，其後居馬群後列競跑。他說，坐騎於趨近首個彎位時在受「無心睡眠」擠迫之際受阻礙，其後走勢僅屬一般。他又說，「獨角獸」在直路上發出呼吸聲，末段在處於不具競爭力的位置時被收慢。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常。被查詢有關「大紅袍」的進步表現時，練馬師羅富全表示，此駒是日能夠在領放下主宰大局，加上負輕磅上陣，因此有利發揮。

第5場：宣佈覆磅完畢前，小組觀看巡邏影片，以確定是否有足夠理據代表「新強福盈」的馬主及練馬師，抗議「全城帶勝」的第4名資格。考慮到此宗事件性質輕微、兩駒於末段衝刺時的走勢，以及「新強福盈」的騎師巴度未有提出抗議，小組認為此宗事件並未對兩駒的名次構成實質影響，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。「龍城金將」流鼻血。「揚揚大道」氣管內有很多血。

第6場：「電路十號」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。出閘笨拙。接近900米處收慢。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第7場：「一先生」賽後，班德禮報告，坐騎沿途內閃。

第8場：「良田福星」自趨近400米處起至250處在「己多福」及「日馳千里」之後受困而未能望空。移至「日馳千里」內側後於接近200米處時在「天天得樂」之後受困而未能望空，其後再次受困直至接近150米處。儘管小組認為第6名馬匹「天天得樂」的騎師鍾易禮於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。「己多福」巡行時踢中亮相圈間隔。抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，見習騎師黃智弘表示，雖然他賽前打算讓坐騎佔取更為靠前的位置，但他並未預期坐騎領放。

第9場：賽後，霍宏聲表示，他讓「星河小子」領放，直路上催策時對坐騎的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「星河小子」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。「紅海勁」氣管內有很多血。

被查詢有關他騎「時間寶」於350米處至250米處之間的騎法，以及是否有機會以更大力度催策坐騎以在「澳華威威」與「紅海勁」之間望空時，班德禮表示，坐騎移至「澳華威威」外側，其後他覺得該駒略為向外斜跑，遂呼叫該駒的騎師巴度。他說，他沒有信心該兩駒之間有足夠空間可供推進，遂沒有全力佔取該位置，直至趨近200米處時「澳華威威」向內斜跑。小組告誡班德禮，只要情況許可，他應確保在空位出現時盡早把握機會加以善用。練馬師葉楚航確認所發出的指示。

第10場：「光年八十」大部分途程須在沒有遮擋下走外疊之際搶口。賽後，潘頓告知小組，他賽前打算讓坐騎領放，但坐騎在閘內站姿笨拙，其後出閘笨拙，未能展現足夠前速以佔取更為靠前的位置。練馬師黎昭昇確認所發出的指示，並表示「得道猴王」的幕後團隊認為，此駒在澳洲作賽時在居前競跑下表現良佳，因此發出有關指示。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。