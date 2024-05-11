【多謝首位師父李易達】楊明綸：有佢我才有機會入行！

楊明綸至今仍講起師傅李易達，可說是有情有義。

資深練馬師姚本輝於今日的沙田賽事達至其事業上新的里程碑，他憑旗下的「千杯敬典」贏得他在港的第1,000場頭馬，成為少數能在港達至此成就的練馬師之一。

姚本輝是香港賽馬會見習騎師學校於1972年創校時，首批獲取錄的學員之一。在從騎了一段時間之後，姚本輝轉向幕後發展。於1995/96年度馬季獲發練馬師牌照，其後於2019/20年度馬季首度榮膺香港冠軍練馬師。

姚本輝從練以來一再訓練出馬王級佳駟，包括「蓮華生輝」及出道早期的「靚蝦王」，多年來姚本輝的從練成績一直穩定，上季他更憑「遨遊氣泡」首度攻下寶馬香港打吡大賽。

於今日憑「千杯敬典」取得勝利之後，姚本輝成為繼蔡約翰（1537場）、告東尼（1508場）及方嘉柏（1105場）之後，第4位能達至在港1000場頭馬的現役練馬師。至於歷來贏馬次數最多的練馬師，則為已退休約翰摩亞所保持的1735場紀錄。

姚本輝說：「我很高興可以達至1000場頭馬的里程碑，實在美妙不已。」談及他曾在日本及杜拜的賽事建功時，他續說：「首先你要有合適遠征的馬匹，而我曾訓練過的一些賽駒，均擅於四出征戰。」

今日憑「千杯敬典」贏馬後，姚本輝再憑艾兆禮策騎的「旌鷹」及尾場艾道拿策騎的「駿奕快車」增添頭馬進賬，全日3勝頭馬，當中「駿奕快車」更為其馬主贏得150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金。

姚本輝將派遣「遨遊氣泡」角逐於6月2日在東京競馬場舉行的一級賽安田紀念賽1600米，屆時將再與香港中距離王者「浪漫勇士」一決高下。

另一方面，呂健威於今日賽事憑「禪勝輝煌」勝出中國香港欖球總會盃1600米，令他今季的頭馬數字增至54場，略為收窄與榜首伍鵬志58場的距離。

現年4歲的「禪勝輝煌」於今季較早時曾在香港經典盃1800米中僅不敵「驕陽明駒」跑獲亞軍，今日之勝亦為其馬主贏得100萬港元的自購新馬特別獎金。

與此同時，騎師楊明綸今日憑「勇冠群英」及「佳運發」兩勝頭馬，當中「佳運發」更為他達至在港第300場頭馬的里程碑。

楊明綸說：「這實在是一條漫漫長路，我從未想過可以達至此里程碑，我曾一再經歷高低潮，墮馬意外、受傷、曾有好的坐騎、亦不乏要替下駟執韁的時刻，而我實在要多謝我的首位師父李易達。」

「因為李易達我才有機會入行，他教導我很多東西，如果沒有他的幫助及指引，相信我不會站在這裡。我亦要多謝所有支持我的馬主、練馬師、傳媒及馬會，馬會在多方面包括在物理治療、心理及醫療上的支援，對我們幫助很大，沒有他們，我亦未必能取得今日的成績。」楊明綸續說。

楊明綸於2009/10年度曾榮膺香港冠軍見習騎師，現年36歲的他近季曾一再受傷患困擾。然而，在今日的賽事中，楊明綸以出色的表現，先後為蘇偉賢馬房的「勇冠群英」及大衛希斯麾下的「佳運發」建功，當中「佳運發」更為馬主及練馬師贏得九龍木球會百週年紀念盃的冠軍獎盃。

大衛希斯亦為楊明綸感到高興。

他說：「我回來香港再度設廄從練時，楊明綸便夥拍『友盈有款』為我贏得回港從練後的首場頭馬，該場頭馬對我來說別具意義，所以現在我亦很高興看到他贏得在港的第300場頭馬。」

而蘇偉賢除了憑「勇冠群英」贏馬外，亦憑董明朗策騎的「金勝名駒」增添頭馬進賬。