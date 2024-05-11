【論戰天下】日本維多利亞一哩賽 假面歌姬續配雷神

今次轉播賽又分日夜，東京競馬場維多利亞一哩賽日，莫雷拉手握重兵，S1-6「假面歌姬」去年秋華賞可以力追「自由島」實力非凡，新勝阪神牝馬錦標，續由雷神操刀，人強馬勇。晚上S2-4法國二千堅尼，岳伯仁旗下良血馬「蜚聲詩界」實力強勁，練者有望一洗上周英國兩場堅尼落敗頹風。

S1-1：「迅步獻藝」出自日本大熱種馬「文雅之士」，去年在莫雷拉胯下一出即勝，今季復出挑戰兩場三級賽落敗，小休上仗回師一捷馬賽得亞軍，今換上日本一哥川田將雅可坐正。

領頭兒換雷神啱追

S1-2：父系美國種馬New Year's Day的「領頭兒」至今出賽4次1冠1亞2殿，由1800米縮回1400米發展效果更佳，雖然初次在東京競馬場上陣，但本身是匹後上型馬，由武豊轉配莫雷拉更合發揮。

S1-3：「疾如脫兔」這匹「統治地位」子嗣兩歲已在福島一出即勝，之後進度未如預期，去年閹後11月復出已跑3仗，近兩場1800米跟前及上場放至埋門僅敗，今強配莫雷拉且對手極弱，勝望甚高。

愈戰愈勁闊場勝任

S1-4：貴為「唯獨愛你」及「不撓真鋼」的同母細佬，「愈戰愈勁」出道至今備受注目，雖然這匹「大鳴大放」子嗣成就暫時與兄姊仍有一大段距離，但演出亦不失準繩，身形龐大跑東京闊場必合。

S1-5：以前馬后「伏特加」命名盃賽，「搭訕金句」應是此組近績演出最穩定一匹，7戰東京泥地1600米全入前4名，上場升班初跑兩捷馬賽仍得季軍，今改配松岡正海跑這匹前置馬不難發揮。

S1-6：今屆維多利亞一哩賽全場馬得兩匹曾贏過一級賽，同出自高野友和馬房，以日本G1來說水準極低。莫雷拉坐騎「假面歌姬」在此組勝望突出，去年勝出玫瑰錦標後挑戰秋華賞，竟然留到包尾去追「自由島」，簡直難以想像，以最快末段時間跑第2名，證明這匹「統治地位」馬女實力絕不簡單。今季復出東京新聞盃起步大脫腳，熱倒後終於要搵雷神，上場阪神牝馬錦標求其跑都贏，連捷呼聲高。

論實力，師姐「匯兩川」去年靠莫雷拉打醒，之後贏埋一哩冠軍賽，遠征杜拜草地大賽都可以第2名，對雄馬亦夠撼，但換咗武豊且要跑後勁，慶幸國寶跑府中馬場發力點掌握較佳，爭勝主角。「高峰山道」去年應勝NHK一哩賽，上場追「假面歌姬」開出最快末段，計實力亦有得撼。「呼風女神」途程性能廣泛，同樣屬後上型馬，但對住「假面歌姬」及「高峰山道」加上對比下配搭稍遜，止於爭位。

S1-7：高多芬馬房的「好天分」購自美國，去年初出道，短時間已勝出3場頭馬，上場東京1400米泥地跟守前置好位贏得輕鬆，亞軍馬「最上乘」上月再出即補中，水準甚高。以其潛力升班未見阻力，6檔好位易跑，有力再贏。