【論戰天下】法國二千堅尼 岳伯仁唔會再失手？

S2-1：「高貴琥珀」今年出賽6次獲1冠2亞2季，上場在馬賽波里由包尾追上力壓「赤紅火炬」表現出色，雖然回升三班賽，但之前在聖格盧同級數賽事亦上名，6歲雌馬正處勇境，用盡一時。

S2-2：「飆快駒」上月尾在博嘉跑1900米後上凌厲，只以鼻位負於「氣派非凡」，雖然同程成績未算太突出，但巴黎隆尚馬場長直路卻十分適合其追趕，曾贏過同班實力稍勝對手，後上馬排外檔問題不大。

S2-3：法國一千堅尼形勢平均，盧傑馬房「寶嬌娃」出道3戰全勝，雖未跑過分級賽且上場只贏膠沙地，但其旋風式後勁令人印象深刻。父系「先勇名駒」，而母系Create A Dream是美國馬，當年曾在皇家雅士谷賽期跑得好，血統有耐力及速度，相信增程亦可應付。

蜚聲詩界增程更合

S2-4：岳伯仁雖然在今屆英國二千堅尼失手，但今場有良血馬「蜚聲詩界」挑戰有力重振聲威。「杜拜威」與馬后「各管各」結晶品，去年3戰全勝包括一級賽國家錦標，血統顯示3歲打後更強，增程跑一哩亦只會更合，可保不敗身。

「齋月」上月勝出楓丹白露大賽，段段有跑法一如去年前廐侶「大石」及「靛彩薇」，不容忽視。「俊偉蹄」去年在尚盧利加迪大賽得季軍，頭馬「緋色威獅」剛在英國二千堅尼得亞，又可提升評價。「驍騎詩逸」上仗卡拉芬錦標初跑一哩，雖對頭馬「悍蹄」無威脅，但後駒上周在英國二千堅尼得季，水準亦不差，檔好可爭位。

S2-5：今屆聖安利爾大賽降格為二級賽，雖然如此，但仍然是法國橡樹一場重要前哨戰。「敢尋夢」這匹「帝皇城堡」子嗣只出賽4次，今季轉3歲復出即於旺圖錦標後上輕取對手，有過場地經驗，看血統及翻步，2000米更合。