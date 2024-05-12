遲啲遠征日本靠佢哋！

浪漫東瀛遊 港雙雄衝安田

近年不論香港國際賽日抑或上月尾的冠軍賽馬日，東瀛大軍均可以予取予攜取得好成績，但今季香港佳駟表現出色，亦令日本隊於這兩個賽日無功而還。而在下個月2日於東京競馬場舉行的1600米一級賽安田紀念賽，香港隊派出最強陣容，兩匹G1盟主「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」攜手遠征，有望成為自「牛精福星」於2006年揚威安田紀念賽後，另一次有香港代表攻下這場一級賽！

受到疫情影響，加上3屆馬王「金鎗六十」不太熱衷遠征，因此對上一匹出戰日本安田紀念賽的香港代表，已經是2018年的「西方快車」，可惜此駒只得第10名，近年香港賽駒於這場1600米一級賽成績平平，即使「美麗大師」、「詠彩繽紛」、「精彩日子」及「天久」等挾一級賽盟主之名作出挑戰也鎩羽而歸。對上一次有香港馬闖入三甲，就是2007年蔡約翰馬房的「好利威」，當時於韋達胯下跑第2名，不敵一代馬后「伏特加」。

浪漫勇士勢創造歷史

準馬王「浪漫勇士」今次遠征日本安田紀念賽，更加萬眾矚目，過往從未有一匹香港賽駒可以一季內贏5項一級賽，強如「美麗傳承」及「金鎗六十」均只試過一季贏4場G1。然而「浪漫勇士」今季已捧走覺士盾、香港盃、香港金盃及女皇盃，若然今趟成功揚威日本，就能完成一季贏5場一級賽的壯舉。

不過，沈集成指出絕不輕視任何對手，他說：「師傅愛倫當年曾帶領『靚蝦王』揚威日本安田紀念賽，我當時是副練，如今當然希望可以派旗下馬匹在日本贏大賽。無疑『浪漫勇士』今季表現出眾，曾於覺士盾中證明可以應付左轉，相信今回在東京競馬場上陣問題不大，加上有『浪漫風采』陪伴，應該更易適應。只是要遠征海外跑得好從來不是一件易事，若論一哩能力，另一匹港隊代表『遨遊氣泡』隨時更優秀，當然主隊馬也不能輕視，預期是一場硬仗。」

麥道朗準備充足

另外，沈集成透露「浪漫勇士」的最佳拍檔麥道朗將會來港參與今個月26日的2400米G1遮打盃，翌日就會從香港出發出往日本，他相信這位好手會於當地尋找其他坐騎，務求盡早了解東京競馬場的跑道狀況。

遨遊氣泡1600最正宗

香港曾經有「靚蝦王」（2000年）及「牛精福星」（2006年）揚威東瀛，擊敗日本賽駒贏出安田紀念賽，適逢此兩駒均由姚本輝引入，今次這位剛剛突破在港從練1,000W的倉主，則派出「遨遊氣泡」首度出戰安田紀念賽，並且強配冠軍騎師潘頓執韁，輝哥坦言抱有一定期望：「『遨遊氣泡』上季勇奪打吡後，雖然去年5月中做了小手術，但健康並無大礙，今季演出更進一步，去年尾在香港一哩錦標只不敵『金鎗六十』，其後已成功贏一級賽董事盃，更於2000米香港金盃力逼『浪漫勇士』，因此我早前才讓牠遠征杜拜，可惜當日鞍上人巴米高發揮平平，加上入直路受困，未能交出應有水準，慶幸上仗回港復出於冠軍一哩賽亦得季軍，拚後並無大問題，而此駒今季拚搏不算太多，1600米更屬首本路程，因此決定讓牠角逐日本安田紀念賽，我有信心屆時可以交出好表現。」

潘頓遠征勝出率50%

對於「遨遊氣泡」重配潘頓遠征安田，姚本輝透露是馬主一早聯絡這位冠軍騎師，當然他亦非常滿意，畢竟人馬曾合作贏馬，早前的香港金盃亦能力逼「浪漫勇士」，發揮出色。對於可以重獲此匹一哩好手帥印，潘頓坦言亦非常期待，他說：「經過重重轉折，能夠再次策騎『遨遊氣泡』上陣當然開心，畢竟我之前失去為牠遠征杜拜的機會，如今可以夥拍此駒去日本跑大賽，心情當然興奮，我亦期待可以取得好成績。」若然計埋澳港盃，潘頓過往14次策騎香港馬匹遠征，當中7度建功，勝出率達50%，但他兩次出戰安田，包括2010年的「友誼至上」及2017年的「美麗大師」均三甲不入，且看今次能否取得零的突破？