【分秒在握】謀事在人成事在天

俗語有云「謀事在人，成事在天」，這句說話對於不少人來說，都是很適用，在今季的爭冠路上，呂健威一直處下風，但練者從無放棄，剛周六更加布下強陣全力出擊，好可惜，係跑道偏差又好，係運氣使然都好，練者1冠4亞只能稍稍追近。周三谷戰信賴羅富全馬房「港林福將」，上仗段段快開贏，今次有力重施故技。

呂健威其實已很努力，部署上固然將一眾精英聚首一堂，而且當中更包括了操好的初出馬「遙遙領先」，好可惜此駒與「安康萬里」都後上不及，而「水晶酒杯」及「金發盛世」則放不到尾，4場亞軍輸得最遠亦不過半身位，可以話殊不夠運，而練者錯過了一次大爆發的機會，未能大幅收窄與榜首距離，希望不要因為一次的失運而洩氣吧。

港林福將重施故技

呂健威今次谷戰派出1200米好手「合夥奔馳」再爭強項，只要排位不太差，應該有力挑戰同程4連勝。另一邊廂，羅富全季尾成績明顯有起色，剛周六「大紅袍」瘋狂落飛一放到底，除了替此駒打開泥地勝門外，亦替巫顯東取得久違了的勝仗。今次羅廐馬中，以出爭三班1800米的「港林福將」最可取，此駒今季搏來搏去始終未能開勝門，直至上仗出爭谷草1800米，雖然面對「奪金精靈」快放，令到同屬東廐的「柏林探戈」更利追趕，而「港林福將」一直跟第2位下，其實形勢不算得有利，幸好馬匹練好氣韌力夠，因此亦力頂到底。今次同場快馬不算多，讓此駒走順的話，對手確不易追趕。

■長風