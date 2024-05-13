【分分制勝】轉投東廐 重現火猛感覺

本馬季未開始時，丁冠豪養馬量仍達40匹，可惜隨着馬房成績持續不振，支持者漸漸退減，單單3月份至今，「砂漿金剛」、「快馬加鞭」、「奮鬥輝煌」、「手錶之星」、「錶之多多」及「勝多多」先後離巢，另有多駒宣布退役，經過8個月之後，丁廐目前擁兵只得26駒，前路難行。

今期谷戰，「快馬加鞭」與「砂漿金剛」作轉倉後首戰，陣前試閘俱以首名衝線，走勢大有起色，不排除雙雙交出好成績，值得高度關注。

第8場四班1200米，「砂漿金剛」上季兩捷後，曾經扳上60分，可惜表現未能延續，錄得3連敗，踏入今季也未有起色，5戰全負。3月5日，此駒轉投東廐，先到從化短暫訓練，之後重返沙田打磨，晨課表現確不同，最明顯是重現火猛感覺，例如上月尾與「同喜」彈草閘，擔高頭奮力增速，出腳充滿蠻勁，及至上周二改試1200米泥閘，更從7檔迅速切入，最終狂放直領到底，姿態一如早前建功的廐侶「樂滿貫」，久沉分子突然在試閘中蛻變。

「砂漿金剛」復出再爭谷草1200米，即使抽排11檔，但對上3次谷C同程賽事，「有財有勢」、「迎樂」及「皇帝英明」均可克服劣檔報捷，「飛雲」也抽12檔上名，走外疊形勢未算吃虧，加上「砂漿金剛」跑同程曾締高速掄元，段段快開才是牠最煞食一瓣，根本不需理會排檔好與壞。

■明治朗