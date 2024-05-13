【賽馬以外】今年會唔會冇最佳長途馬？

嚟到季尾階段，冠軍騎師又係唔使爭，就算大家有幾唔鍾意潘頓，又或者潘頓成日失準都好，佢依家已經有100W，足足多排第2位嘅田泰安31場頭馬，篤定第7度封王㗎喇。咁練馬師應該係伍鵬志、呂健威單打獨鬥之局，睇個勢會鬥到季尾，因為Pierre要再發力放甩唔易，而威哥近期亦頻頻搏失，未能一鼓作風追上嚟，告東尼獎就只要鍾易禮繼續有穩定表現，成季又傷又停賽嘅何澤堯應該追唔到啩。

咁馬匹獎項又點呢？老實講，除咗馬王同埋最佳中距離馬一定係「浪漫勇士」之外，其餘啲獎都有少少懸念㗎，好似最佳一哩馬咁，今季啲一哩G1分別有「金鎗六十」、「遨遊氣泡」同埋「永遠美麗」贏過，但如果畀「浪漫勇士」贏埋下個月喺日本舉行嘅1600米G1安田紀念賽，咁最佳一哩馬呢個獎，係咪應該頒畀「浪漫勇士」呢，當然如果係「遨遊氣泡」贏嘅話，就唔使點選啦。最佳短途馬方面，「金鑽貴人」係就係贏咗香港短途錦標同埋一場G2，但今季短途三冠就一場都贏唔到，最後由「維港智能」、「加州星球」同埋「賢者無敵」瓜分呢3場G1，但「加州星球」始終都揚威杜拜，贏咗場G1阿喬斯短途錦標，計落點都係牌面高啲，當然筆者又點估到一隻上季喺香港一哩錦標擊敗「金鎗六十」嘅馬，最終卻做咗最佳短途馬，世事真係無奇不有嘅。

反而最佳長途馬呢個獎，筆者真係有啲擔心喇。睇番近年嘅呢個獎幾乎係同遮打盃冠軍掛鈎，由14/15年度馬季起嘅遮打盃盟主就會做埋嗰季最佳長途馬，分別係「喜蓮巨星」、「將男」、「明月千里」、「巴基之星」、「時時精綵」(2次)、「勇戰神駒」、「將王」(2次)。至於13/14年度馬季雖然由「將男」贏遮打盃，但嗰季「多名利」勇奪香港瓶，咁將最佳長途馬呢個獎頒畀後駒都好合理嘅。

咁今季咪繼續頒畀遮打盃冠軍咪得囉，大家都唔會有異議。原本真係冇問題，但相信有睇新聞都知，高多芬嘅練馬師艾柏賓決定安排應屆杜拜司馬經典賽冠軍「桀驁之戀」來港跑2400米G1遮打盃，呢匹長途好手服役至今贏咗12W，亦試過捧走美國育馬者盃草地大賽，級數夠晒高，最恐怖係呢隻馬擅長遠征，先後試過喺英國、德國、美國、杜拜、卡塔爾等地贏馬，今次嚟香港，相信唔少人都覺得以「桀驁之戀」能力，嚟香港應該可以輕鬆贏馬。再睇埋今屆遮打盃嘅香港報名馬，「將王」無疑係兩屆冠軍，但今年喺卡塔爾證明唔夠「桀驁之戀」，「當年情」新勝皇太后紀念盃，但從未冇一匹長途好手可以一季內連奪皇太后紀念盃同遮打盃，咁唯一嘅希望「大至尊」，之不過只係在港第4仗，兼且初跑2400米，係咪可以擊敗「桀驁之戀」呢？

好喇，萬一最終真係畀「桀驁之戀」贏咗遮打盃，今季最佳長途馬又頒畀咩馬好？睇番香港瓶，頭4名都係海外參戰馬，香港跑得最好就係第5名嘅「多巴先生」，然後皇太后紀念盃只係三級賽，咁如果今場真係「大至尊」跑第2名嘅話，你哋又覺得今季最佳長途馬，係呢一匹佳駟呢？

■山無陵